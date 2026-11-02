Heidelberger Druckmaschinen Aktie

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WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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XETRA-Handel im Blick 02.11.2026 09:28:55

XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX

XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX

Der SDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag springt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,32 Prozent auf 18 113,46 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,364 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 18 070,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 056,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 061,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 146,19 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 194,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 731,99 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,30 Prozent auf 71,90 EUR), Mutares (+ 2,67 Prozent auf 26,90 EUR), Basler (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR), Befesa (+ 2,16 Prozent auf 37,80 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 1,95 Prozent auf 10,45 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,23 Prozent auf 1,11 EUR), tonies (-1,31 Prozent auf 13,56 EUR), PNE (-1,09 Prozent auf 5,43 EUR), Springer Nature (-0,97 Prozent auf 20,40 EUR) und MBB SE (-0,94 Prozent auf 190,20 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 87 211 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,31 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,20 1,04% 1&1 AG
Basler AG 23,50 3,07% Basler AG
Befesa 37,75 3,42% Befesa
HAMBORNER REIT 4,01 0,25% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,11 -2,54% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,30 0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,50 3,45% LPKF Laser & Electronics AG
MBB SE 193,80 0,62% MBB SE
Mutares 27,40 4,58% Mutares
PNE AG 5,45 0,74% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 73,35 5,16% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Springer Nature 20,65 0,73% Springer Nature
tonies 13,64 -0,44% tonies

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SDAX 18 198,18 0,79%

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