XETRA-SCHLUSS/1.000-Punkte-DAX-Rally mit Hoffnung auf Diplomatie in Ukraine

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch den höchsten Tagesgewinn des Jahres eingefahren. Die Börse reagierte mit einer Erholungsrally auf Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges. Der DAX schoss um 7,9 Prozent auf 13.848 Punkte nach oben und machte damit über 1.000 Punkte seiner bisherigen Verluste seit Ausbruch des Krieges auf einen Schlag wett. Auch der Euro profitierte von der wieder gestiegenen Risikoneigung, er eroberte die Marke von 1,10 US-Dollar deutlich zurück. Bundesanleihen gerieten unter Druck, die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen kletterte auf 0,19 Prozent.

Die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges trieb Anleger in Aktien. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainisches Gegenüber Dmytro Kuleba wollen sich am Donnerstag in der Türkei treffen. Vorab gab es deutliche Signale der Annäherung. Russland strebe nicht (mehr) den Sturz der Regierung in Kiew an, hieß es vom russischen Außenministerium. Das hatte zuvor ganz anders geklungen. Bereits am Vortag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, sein Land dringe nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft. Damit wäre zumindest eine Forderung des russischen Aggressors erfüllt. Trotz der Hoffnungen warnten Händler vor übertriebener Euphorie, denn ein schnelles Kriegsende sei wohl unrealistisch.

Vorzeichenwechsel bei Branchen

Gekauft wurden die Verlierer der jüngsten Zeit, so die arg gebeutelten Automobilwerte. So stiegen Volkswagen um 10,7 Prozent. Mit gestiegenen Marktzinsen waren auch Bankentitel gesucht, Deutsche Bank und Commerzbank legten um 7,5 bzw. 11,2 Prozent zu. Zugleich waren die zuletzt sehr gut gelaufenen Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Wehrtechnik heftigen Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Beide Branchen gelten als strukturelle Profiteure des Ukraine-Krieges. Rheinmetall verloren 4,7 Prozent, Nordex und SMA Solar 6,1 bzw. 3,3 Prozent.

Ganz vorn im DAX fanden sich Adidas (+13,6%) und Deutsche Post (+12,4%): Die Resultate der Post sind insgesamt leicht besser als erwartet ausgefallen. Analysten lobten aber vor allem den Ausblick und den geplanten Aktienrückkauf von 2 Milliarden Euro.

Adidas springen hoch

Adidas hatte durchwachsene Geschäftszahlen vorgelegt. Allerdings hatte sich der Markt auf schwache Ergebnisse eingestellt. Der Ausblick auf das laufende Jahr las sich zuversichtlicher, das angepeilte währungsbereinigte Umsatzwachstum lag klar über Konsens. Für Puma ging es um 12 Prozent nach oben. Hauck & Aufhäuser hatte die Aktie auf "Kaufen" erhöht.

Die Geschäftszahlen des Chemikalienhändlers Brenntag (+7,1%) waren besser als erwartet ausgefallen. Einziger Wermutstropfen war das Nachsteuerergebnis, das die Erwartungen verfehlte. Der Ausblick 2022 lag dafür über der Konsensschätzung.

Als mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen liegend wurden die Geschäftszahlen von Continental für das vergangene Jahr eingestuft. Der Fokus der Anleger lag auf dem Ausblick auf 2022. Und dieser falle zweigeteilt aus, hieß es. Die angestrebten Erlöse lägen klar über der Marktschätzung. Die anvisierte EBIT-Marge aber ebenso klar darunter. Die Aktie legte mit dem Sektorschub um 6 Prozent zu.

Siltronic haussierten mit plus 12,4 Prozent trotz eines schwächeren Ausblicks. Die Aktie wurde gestützt von der Erholung am Gesamtmarkt. Das Papier befand sich seit Jahresbeginn im Zusammenhang mit der gescheiterten Übernahme durch Globalwafers praktisch im freien Fall. Lufthansa verteuerten sich um 12 Prozent, nachdem der Speditionsunternehmer Klaus-Michael Kühne bei der Fluglinie eingestiegen war. Auch der deutlich gesunkene Erdölpreis half. Bei Uniper (+13%) wurden Sanktionsfolgen ausgepreist.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.847,93 +7,9% -12,82%

DAX-Future 13.881,00 +7,9% -12,33%

XDAX 13.888,33 +6,9% -12,37%

MDAX 30.043,97 +6,6% -14,46%

TecDAX 3.106,11 +6,3% -20,77%

SDAX 13.821,06 +5,6% -15,80%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 163,62% -133

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 39 1 0 8.702,6 177,8 172,9

MDAX 48 2 0 1.269,5 81,7 81,5

TecDAX 28 2 0 1.552,0 54,2 55,6

SDAX 65 5 0 475,0 27,9 26,2

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 11:56 ET (16:56 GMT)