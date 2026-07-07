Henkel Aktie

Henkel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879539 / ISIN: US42550U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 17:50:42

XETRA-SCHLUSS/Abverkauf von Technologieaktien drückt auf DAX

DOW JONES--Ein Abverkauf im Technologiesektor hat am Dienstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der südkoreanische Konzern Samsung Electronics hatte zwar vorläufige Quartalsergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage zu beruhigen, was die Aktie in Seoul um knapp 7 Prozent einknicken ließ. Derweil gab die deutsche Wirtschaft wieder Lebenszeichen von sich, auch wenn dies keine Rolle am Markt spielte. Die deutschen Industriedaten deuten in den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals auf eine breit angelegte Stärke hin, trotz des Anstiegs der Energiepreise aufgrund des Iran-Krieges, so Pantheon Macroeconomics. Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 25.465 Punkte.

Infineon fielen um 8,3 Prozent oder Suss Microtec um 12,4 Prozent. Auch für Ausrüster von KI-Datenzentren wie Siemens Energy ging es um 8,9 Prozent nach unten. Marktstratege Jochen Stanzl von der Consorsbank sprach von einer gewissen "KI-Müdigkeit" am Markt und sieht das als Warnzeichen: "Wenn gute Nachrichten verkauft werden, haben Anleger sie schon vorweggenommen. Das ist ein typisches 'Sell On Good News' - der Markt zeigt Anzeichen einer zunehmenden KI-Müdigkeit". Dies sei kein gutes Omen für die Berichtssaison.

Die kräftigen Gewinnmitnahmen im KI- und Technologiebereich sorgte für eine Rückbesinnung auf die defensiven Branchen. Beiersdorf gewannen 3,4 Prozent, FMC 2,7 Prozent, Deutsche Börse 2,2 Prozent oder Henkel 1,3 Prozent.

Deutsche Post legte erste Kennziffern für das zu Ende gegangene zweite Quartal vor. Danach liegt das vorläufige EBIT bei 1,85 Milliarden Euro, was deutlich besser als die Prognose der Bank of America von 1,583 Milliarden Euro ist. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern nun ein EBIT von über 6,5 Milliarden Euro in Aussicht - die Konsensschätzung liegt bei 6,5 Milliarden. Für die Aktie ging es um 1,7 Prozent nach oben.

Rüstungsaktien standen mit dem Nato-Gipfel in der Türkei im Blick, vor allem die weitere Entwicklung um den Milliardenauftrag von Kanada an die U-Bootwerft TKMS (-3%). Dieser gilt als klares politisches Signal in Richtung Europa und Nordpolar-Flotte, da auch Norwegen den selben U-Boot-Typ kauft.

Erst am Mittwochabend steht das Hauptereignis der Woche mit dem Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung an. Denn es gibt erste Einblicke in die erste Sitzung des neuen Notenbankchefs Kevin Warsh. Kristina Clifton, Währungsstrategin bei der CBA, meinte, Marktteilnehmer werden das Protokoll auf Bestätigung oder Widerspruch zu der restriktiven ersten Erklärung von Warsh analysieren. Das Protokoll könnte weniger Einblicke bieten als üblich, angesichts Warshs Ansicht, dass die Fed in der Vergangenheit zu viele Leitlinien gegeben habe. Fed-Gouverneur Christopher Waller verteidigte indes die Praxis der "Forward Guidance".

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.465 -1,4 4,1

DAX-Future 25.606 -1,3 5,2

XDAX 25.468 -1,3 0,0

MDAX 32.627 -2,0 6,6

TecDAX 3.833 -2,0 0,0

SDAX 18.148 -2,1 0,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,08 -51,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 77,04 -1,15% Beiersdorf AG
Deutsche Börse AG 255,90 -1,31% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 27,60 -1,78% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,36 -1,84% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 20,80 -0,95% Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,91 -0,59% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs) 17,50 -1,13% Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
Henkel KGaA St. 70,55 -1,05% Henkel KGaA St.
Henkel KGaA Vz. 74,88 -0,58% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 70,78 -0,25% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 70,00 -0,71% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Siemens Energy AG 154,96 -1,20% Siemens Energy AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,40 -1,29% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 90,50 -3,62% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 011,97 -1,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX tief im Minus -- Wall Street startet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen