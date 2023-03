XETRA-SCHLUSS/Anleger greifen bei Rücksetzern weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach oben. Die kurz gesehene Schwäche zum Handelsstart holte die Käufer von der Seitenlinie ab und der Markt wurde wieder nach oben gekauft. Während es in Kaskaden nach oben ging, schloss der DAX 0,5 Prozent höher bei 15.632 Punkten.

Dabei lieferte die Berichtssaison erneut die Impulse, positive vor allem bei Continental. Gefühlt liefert die Berichtssaison einen bunten Strauß an Überraschungen. Während die einen Unternehmen die Gewinne für Aktienrückkäufe ausgeben, müssen andere das Geld zusammenhalten und streichen die Ausschüttung für die Aktionäre zusammen.

Ausblick von Continental überzeugt

Bei den Unternehmen standen erneut Geschäftszahlen im Fokus. Vor allem Continental überzeugte; die Titel setzten sich mit einem Plus von 7,6 Prozent an die DAX-Spitze. Die Analysten der Citi stuften den Ausblick für 2023 als ermutigend ein, zumal er ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für die Konsensschätzungen der Automotive-Sparte impliziere.

Nachdem die Aktie von Adidas lange Zeit im Minus notierte, beförderte eine Schlussrally den Wert 2,1 Prozent in Plus. Hier ist zu vermuten, dass es auf der Telefonkonferenz am Nachmittag einordnende Aussagen gab. Als belastend stufte ein Marktteilnehmer den Ausblick ein, da der Ertrag aus der Verwertung des Lagerbestandes aus der Yeezy-Partnerschaft eher gering ausfallen dürfte. Mit Blick auf die zusammengestrichene Dividende habe es sehr unterschiedliche Erwartungen im Vorfeld gegeben.

Für die Aktie von Fuchs Pertrolub ging es um 3,3 Prozent nach unten. Die EBIT-Marge dürfte im Schlussquartal 2022 ihren Tiefpunkt gesehen haben, kommentierte Stifel die Geschäftszahlen des Schmierölspezialisten. Die Analysten bezeichneten den Ausblick des Unternehmens als vorsichtig, was aber typisch für Fuchs sei.

Nach dem Abschlag in Folge enttäuschender Zahlen am Vortag hagelte es für die Aktie von Hellofresh (-4,1%) nun Kurszielsenkungen.

Brenntag gaben um 1 Prozent nach. Der Umsatz lag über den Erwartungen, das operative EBITDA und der Reingewinn aber darunter. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinnrückgang.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.631,87 +0,5% +12,27%

DAX-Future 15.654,00 +0,5% +12,39%

XDAX 15.643,46 +0,7% +12,79%

MDAX 28.811,74 -0,2% +14,71%

TecDAX 3.266,30 +0,1% +11,82%

SDAX 13.537,66 -0,1% +13,52%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,73 +60

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 17 0 3.340,5 65,5 68,8

MDAX 22 27 1 586,9 27,4 35,3

TecDAX 12 16 2 616,3 19,0 21,7

SDAX 29 37 4 137,4 7,4 12,1

===

