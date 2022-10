XETRA-SCHLUSS/Chemie profitiert von "mildem" Tarifabschluss

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse ihre Gewinne am Dienstag ausgebaut. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 12.766 Punkte, der MDAX gewann 1,2 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung von kräftig fallenden Gaspreisen und von einem starken Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal. Das Tageshoch von 12.932 konnte der DAX allerdings nicht halten, auch weil die Bank of England entgegen einem Bericht vom Morgen nun doch mit dem Verkauf von Anleihen beginnen und dem Markt so Liquidität entziehen will.

Andererseits lasse der starke Gaspreisrückgang auf eine nachlassende Inflation hoffen, wie ein Händler sagte. Zum anderen habe Pfeiffer Vacuum gezeigt, dass auch bei konjunkturabhängigen Unternehmen positives Überraschungspotenzial bei der Entwicklung im dritten Quartal bestehe. Pfeiffer selbst schlossen zweistellig im Plus. Zudem legte nach Qantas und IAG auch die Lufthansa überzeugende Quartalszahlen vor. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent. Zu den größten DAX-Gewinnern sind mit dem Tarifabschluss in der Branche aber ausgewählte deutsche Chemie- und Pharma-Aktien geworden.

BASF stiegen um 1,9 Prozent, Covestro um 2,1 Prozent und Sartorius um 3 Prozent. In der zweiten Reihe zogen K+S um 3,9 Prozent an. Wie es hieß, haben sich die Tarifparteien auf Einmalzahlungen von 1.500 Euro sowie 3,25 Prozent mehr Gehalt sowohl zum 1.1.2023 als auch zum 1.1.2024 geeinigt. "Gemessen am Durchschnittsgehalt in der Chemieindustrie von 65.000 Euro sind das je 5,6 Prozent mehr", so Heino Ruland von Ruland Research. "Damit kann man von einem "milden" Abschluss sprechen", so der Analyst. Für den Einzelhandel und den Konsum dagegen werde die Lage nun nicht einfacher, meint er mit Blick auf die Realeinkommen, die in diesem und vermutlich auch im kommenden Jahr sinken, wie er sagte.

Größter DAX-Gewinner waren Heidelbergcement, die sich nun Heidelberg Materials nennen, mit einem Plus von 3,8 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Bayer und Vonovia jeweils knapp 1 Prozent ab.

Pfeiffer legen zweistellig zu

Pfeiffer Vacuum schlossen nach einem überzeugenden Geschäftsverlauf im dritten Quartal 10,2 Prozent höher. Nach einer starken Entwicklung nach neun Monaten hat der Pumpenhersteller nun die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Pfeiffer sieht den Konzernumsatz 2022 nun zwischen 860 bis 880 Millionen Euro.

Mit einem Plus von knapp 5 Prozent standen auch Nagarro auf der Gewinnerseite. Der IT-Dienstleister hat den Ausblick weiter nach oben genommen. So rechnet Nagarro nun mit einem Umsatz von 830 Millionen Euro statt 800 Millionen. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde auf 15 Prozent von 14 Prozent angehoben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.765,61 +0,9% -19,64%

DAX-Future 12.792,00 +0,9% -19,28%

XDAX 12.775,92 +1,0% -19,39%

MDAX 23.248,90 +1,2% -33,81%

TecDAX 2.800,55 +1,3% -28,56%

SDAX 10.874,56 +1,1% -33,75%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,93 +32

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 34 6 0 2.706,0 67,4 57,6

MDAX 36 11 1 527,6 38,3 42,1

TecDAX 21 8 1 618,0 21,1 19,4

SDAX 49 19 2 130,2 10,3 9,3

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 11:56 ET (15:56 GMT)