XETRA-SCHLUSS/DAX beendet die Woche im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag nach unten. Die Sorge, dass der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland am Wochenende eskaliert, ließ die Anleger vorsichtiger werden. Die Risikoaversion stieg am Freitagnachmittag nochmals mit der Meldung, dass die prorussischen Rebellen in der Ukraine die Zivilisten in den von ihnen kontrollierten Gebieten aufgerufen haben, nach Russland zu gehen. So schloss der DAX 1,5 Prozent tiefer bei 15.043 Punkten, nachdem er kurzfristig unter 15.000 Punkte gefallen war. Der TecDAX notiert seit Jahresbeginn bereits 18 Prozent im Minus.

Auf der anderen Seite waren die sicheren Häfen wie Anleihen gesucht, aber auch Gold. Die Feinunze des Edelmetalls notierte mit zeitweise über 1.900 Dollar auf Achtmonatshoch. Nach Aussage der Marktstrategen der Commerzbank gab es am Vortag weitere ETF-Zuflüsse von knapp fünf Tonnen, die die gute Nachfrage unterstrichen.

Gute Nachrichten von Bayer zu Krebsmedikament

Die Nachrichten von Unternehmensseite traten etwas in den Hintergrund. Bayer schlossen 0,1 Prozent tiefer, hier gab es gute Nachrichten zum Krebsmedikament Nubeqa. Nach guten Studienergebnissen hat Bayer die Erwartung an das Spitzenumsatzpotenzial von Nubeqa erhöht. Für die Analysten der Citigroup steht die vorgelegte Arasens-Studie für zu behandelnde Patienten, die mehr als dreimal so groß ist wie die derzeitige Indikation. Die Umsatzprognose wurde auf mehr als 3 Milliarden Euro angehoben, was ein Kurspotenzial von mehr als 5 Prozent erwarten lasse.

Die Allianz legte zwar besser als erwartete Zahlen vor, jedoch ging es für die Aktien 3,8 Prozent nach unten, da die Zahlen im Schatten einer Rückstellung über 3,7 Milliarden Euro für den Stuctured-Alpha-Fonds der Tochter Allianz Global Investor standen. Er hatte sich für die darin investierten US-Pensionsfonds als großer Verlust erwiesen. Laut der Citigroup ist der operative Allianz-Gewinn im vierten Quartal 5 Prozent über dem Konsens ausgefallen. Bei der Rückstellung hatten die Analysten aber nur mit 3 Milliarden gerechnet.

Dr. Hönle (-20,5%) setzt sich nach dem Auftaktquartal konkrete Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr, die mit Enttäuschung aufgenommen wurden. Zudem wies Hönle darauf hin, dass das Geschäft mit Luftentkeimungsgeräten derzeit schwächer laufe als erwartet. Trotz Förderprogrammen seien weniger Systeme an Schulen und Kitas verkauft worden als geplant.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.042,51 -1,5% -5,30%

DAX-Future 15.027,00 -1,4% -5,10%

XDAX 15.036,37 -0,9% -5,12%

MDAX 32.972,66 -1,2% -6,12%

TecDAX 3.213,39 -2,2% -18,03%

SDAX 14.545,38 -2,1% -11,39%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 166,42 +34

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 4 35 1 5.002,0 87,5 78,7

MDAX 7 43 0 733,2 44,3 50,0

TecDAX 0 30 0 1.088,1 34,1 28,4

SDAX 3 67 0 195,3 11,2 15,6

