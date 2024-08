XETRA-SCHLUSS/DAX beendet Gewinnserie - Euro auf Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 18.358 Punkten. Damit beendete der Index seine historische Gewinnserie von zehn Tagen. Zuletzt waren die Umsätze bereits deutlich ausgedünnt, was darauf hindeutete, dass die Käufer auf dem hohen Kursniveau zurückhaltend waren. Die Nachrichtenlage war extrem dünn.

Gold erfreut sich derweil ungebrochener Beliebtheit bei Investoren, der Preis je Unze stieg kurzfristig auf über 2.531 Dollar und damit auf Rekordhoch. Anleihen tendierten nach dem Rücksetzer am Vortag fester. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei 2,21 Prozent. Am Anleihenmarkt wird auf das am Donnerstag startende Treffen der Notenbanker in Jackson Hole gewartet. Die Marktstrategen der NordLB gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell seinen Auftritt beim Symposium wahrscheinlich dazu nutzen wird, um den Finanzmärkten relativ klare Hinweise auf bevorstehende, eher vorsichtige Leitzinssenkungen zu liefern. Zinssenkungserwartungen ließen den US-Dollar derweil weiter abwerten. Im Gegenzug stieg der Euro auf den höchsten Stand in diesem Jahr und überwand dabei die Marke von 1,11 Dollar.

Gewinnmitnahmen bei Top-Performern

Bei vergleichsweise dünnen Umsätzen standen die Aktien der Unternehmen im DAX unter Abgabedruck, die seit Jahresbeginn eine starke Performance geliefert haben. Während sich die Aktie von Siemens Energy seit Jahresbeginn verdoppelt hat, verlor sie heute 3,5 Prozent. Rheinmetall liegen seit dem Jahreswechsel 86 Prozent im Plus, heute gaben sie 3 Prozent ab.

Henkel (+1,7%) profitierten von einer Kaufempfehlung der Analysten von Metzler. Darin hieß es, dass es dem Unternehmen gelungen sei, seine operative Marge seit mehreren Quartalen deutlich zu steigern. Dies wiederum beweise, dass die Portfoliomaßnahmen und die Einsparungen aus dem Zusammenschluss mit Consumer Brands eine nachhaltige Wirkung hätten. Im Geschäftsjahr 2025 dürften sinkende Zinsen dann auch die Aussichten auf eine Belebung des Endmarktes im Baugewerbe verbessern.

Redcare Pharmacy schlossen 2,5 Prozent im Minus, nachdem der Schweizer Wettbewerber Docmorris den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.357,52 -0,3% +9,57%

DAX-Future 18.428,00 -0,4% +6,04%

XDAX 18.365,65 -0,4% +9,53%

MDAX 24.754,32 -0,8% -8,78%

TecDAX 3.326,95 -0,7% -0,31%

SDAX 13.800,46 -1,0% -1,15%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,64 +46

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 23 1 2.106,0 43,9 45,0

MDAX 12 37 1 279,1 18,1 20,4

TecDAX 5 25 0 510,0 12,0 13,5

SDAX 9 58 2 62,9 4,6 5,7

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2024 11:47 ET (15:47 GMT)