XETRA-SCHLUSS/DAX beendet ruhigen Wochenauftakt im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag vorsichtig nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 15.103 Punkten. Dabei verlief der Handel in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Der Euro legte gegenüber dem Dollar zeitweise auf über 1,09 zu - vergessen die Tage, als er im Sommer vergangenen Jahres unter die Parität rutschte. Die Berichtssaison dürfte in den kommenden Wochen den Impulsgeber liefern, einen ersten Höhepunkt SAP am Donnerstag liefern.

Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, geht davon aus, das die deutsche Wirtschaft zum Jahresbeginn zunächst etwas schrumpft. Das Verbrauchervertrauen ist immer noch angeschlagen, die Preise steigen schneller als die Einkommen, der Wohnungsbau bricht ein und Unternehmen erhalten weniger neue Aufträge. Doch sei jüngst die Chance gestiegen, dass Deutschland an einer Rezession vorbeischrammen und mit einer Stagnation davonkommen könne, bevor die Konjunktur ab spätestens Mitte des Jahres wieder Tritt fassen dürfte.

Symrise verfehlt Erwartungen

Nach Zahlenausweis ging es für Symrise mit 5,7 Prozent kräftig nach unten. Nach Einschätzung von Jefferies legte die Gewinnwarnung des Unternehmens nahe, dass die Margenziele im zweiten Halbjahr verfehlt wurden. Das sei ein Grund zur Besorgnis. Die Analysten schätzten, dass das EBITDA-Ziel um 7 Prozent verfehlt worden sei. Die Analysten der Deutschen Bank zeigten sich nicht überrascht davon, dass Symrise 2022 die Margenerwartung verfehlt hatte. Allerdings sei das Ausmaß größer als erwartet, merkte Analystin Virginie Boucher-Ferte an.

Secunet stiegen dagegen um 5,2 Prozent. Das Unternehmen wartete mit einem deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Wachstum 2022 auf. Dass die EBIT-Prognose marginal verfehlt wurde, spiele keine Rolle, sagte ein Händler: "Das geht überwiegend auf Personalkosten zurück und ist eine normale Folge des Wachstums".

Keinen großen Impuls lieferten die Geschäftszahlen von Wacker Chemie für die Aktie, sie schloss kaum verändert bei 132,75 Euro. Sowohl Umsatz wie auch EBITDA seien im Rahmen der Schätzung der Analysten ausgefallen, so ein Aktienhändler.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.102,95 +0,5% +8,47%

DAX-Future 15.159,00 +0,5% +8,84%

XDAX 15.105,11 +0,0% +8,91%

MDAX 28.692,69 +0,8% +14,23%

TecDAX 3.198,53 +1,4% +9,50%

SDAX 13.292,31 +1,0% +11,46%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 137,85% -34

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 28 12 0 2.365,4 40,7 65,2

MDAX 39 9 2 501,4 27,2 30,4

TecDAX 25 3 2 476,0 14,1 22,0

SDAX 53 13 4 114,2 6,6 7,4

===

