XETRA-SCHLUSS/DAX bleibt in Tuchfühlung mit 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es Mittwoch leicht nach oben gegangen. Den DAX scheint momentan wenig aus der Fassung zu bringen, auch nicht der weiter ungelöste Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Er schloss nach einem vergleichsweise ruhigen Handel 0,3 Prozent im Plus mit 15.951 Zählern und blieb damit weiter in der seit geraumer Zeit gültigen recht engen Spanne zwischen 15.700 und 16.000 Punkten - allerdings am oberen Rand. Nochmals gab es einen Schwung an Unternehmenszahlen zu verarbeiten, wobei Siemens positiv überraschte und der Kurs entsprechend zulegte. Für die Commerzbank-Aktie ging es nach den Zahlen dagegen abwärts.

Siemens (+2,6%) übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen deutlich. Berenberg bezeichnete sie sogar als herausragend. Positiv werteten die Analysten die weiterhin hohen Auftragseingänge und guten Margen in den Geschäftssegmenten Smart Infrastructure und Digital Industries.

Die Commerzbank (-3,8%) schlug mit ihren Quartalszahlen zwar die Erwartungen, allerdings wurde die unerwartet niedrige Risikovorsorge kritisch gesehen, die bei den Banken als Steuerungsgröße für den Gewinn gilt. Für Enttäuschung sorgte daneben, dass die Commerzbank im Gesamtjahr nun Zinseinnahmen von 7 bis 7,3 Milliarden Euro erwartet, dem eine Marktprognose von 7,4 Milliarden Euro gegenübersteht. Die Aktie der Deutschen Bank ging 0,9 Prozent höher aus dem Tag.

Auch die überarbeiteten Mittelfristziele von SAP wurden gut aufgenommen, der Kurs stieg um 0,8 Prozent. Die Analysten der Citigroup sehen eine gute Balance zwischen einem sich beschleunigendem Cloud-Momentum und operativem Gewinnwachstum. Stützend wirkt dazu die SAP-Ankündigung, eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen.

Thyssenkrupp (+6,8%) lagen sehr fest im Markt. Im Handel wurde auf einen Bericht von Bloomberg verwiesen, laut dem der geplante Börsengang der Wasserstoffsparte Nucera im Juni angegangen werden könnte. Angestrebt werde eine Bewertung für die Tochter von 4 Milliarden Euro.

Die Aktie der Deutschen Börse (-3,7% bzw -6,35 Euro) wurde ex Dividende gehandelt, der Börsenbetreiber zahlt 3,60 Euro je Aktie an seine Anteilseigner.

Hinweis: Am morgigen Feiertag Christi Himmelfahrt wird in Deutschland regulär gehandelt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.951,30 +0,3% +14,56%

DAX-Future 16.008,00 +0,3% +13,74%

XDAX 15.960,68 +0,5% +15,08%

MDAX 27.405,78 +0,3% +9,11%

TecDAX 3.214,84 -0,7% +10,06%

SDAX 13.489,10 -0,2% +13,11%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,36 -4

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 21 1 3.129,7 91,1 65,2

MDAX 24 26 0 531,9 36,6 23,5

TecDAX 13 17 0 715,4 21,6 19,8

SDAX 30 38 2 107,5 5,9 6,9

