XETRA-SCHLUSS/DAX dank Siemens im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag erneut nach oben. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 15.787 Punkten. Das kleine Plus verdankte der Index der Aktie des Schwergewichts Siemens, die um 5,7 Prozent nach oben kletterte. Damit ist zu erkennen, dass die jüngste Aufwärtsbewegung um rund 1.000 Punkte an Aufwärtsmomentum verliert. Vor allem die Berichtssaison verhalf dazu, den größten Impuls lieferte allerdings der schwächere Anstieg der US-Verbraucherpreise. In der Folge wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank wie auch die US-Notenbank kommendes Jahr die Leitzinsen senken, was tendenziell positiv für Aktien ist. Aber auch Anleihen sollten zumindest einen Teil ihrer in den vergangenen 18 Monaten erlittenen Verluste aufholen.

Siemens liefert überzeugendes Paket ab

Die Zahlen zum vierten Quartal von Siemens, der Ausblick, die Dividende sowie der Aktienrückkauf lieferten für Investoren ein überzeugendes Paket. Laut der Deutschen Bank fielen die Quartalszahlen durchweg besser als erwartet aus. Positiv hoben die Analysten die Entwicklung des freien Cashflows hervor, der 40 Prozent über den Schätzungen liege. Daneben plant Siemens einen Börsengang oder Verkauf der Großmotorentochter Innomotics, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Dagegen brachen Hellofresh um 22,4 Prozent ein. Der Kochboxen-Versender senkte die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn und kappte beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne. Die Analysten der DZ Bank wiesen explizit darauf hin, dass Hellofresh die Jahresziele noch mit dem Bericht zum dritten Quartal Ende Oktober bestätigt habe, daher sorge nun die Prognosesenkung am Kapitalmarkt für größere Verunsicherung unter den Anlegern.

Um 11,2 Prozent ging es für Morphosys nach unten. Während die Zahlen zum dritten Quartal im Rahmen der Erwartung ausfielen, könnten die Ergebnisse der Phase 3-Studie (Manifest-2) bereits Ende des Monats die Aktie kräftig bewegen - nach oben wie nach unten.

Eine Kursexplosion fand bei den Smallcaps, und hier bei EQS statt. Die US-Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo bietet 40 Euro je Aktie des Anbieters von Produkten für Investor Relations. EQS schossen um 52,7 Prozent nach oben auf 40 Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.786,61 +0,2% +13,38%

DAX-Future 15.837,00 +0,2% +10,49%

XDAX 15.786,70 +0,3% +13,82%

MDAX 25.968,50 -1,8% +3,39%

TecDAX 3.091,69 -0,5% +5,84%

SDAX 13.051,33 -1,6% +9,44%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,01 +54

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 22 1 3.024,8 69,0 91,7

MDAX 9 41 0 617,5 39,2 35,2

TecDAX 8 22 0 764,7 31,1 35,8

SDAX 8 62 0 113,1 10,9 15,6

===

