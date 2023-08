XETRA-SCHLUSS/DAX erneut schwach - Infineon brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag erneut nach unten gegangen. Der DAX verlor 0,8 Prozent auf 15.893 Punkte, seit dem Hoch am Montag notiert er damit über 600 Punkte im Minus. Die Aktie von Infineon wurde nach Zahlen und Ausblick gleich um fast 10 Prozent nach unten durchgereicht. Nachdem Investoren lange Zeit die konjunkturellen Warnzeichen ausgeblendet hatten, schienen endlich die Bären das Zepter übernommen zu haben. Schon die Herabstufung des Schuldners USA am Vortag ließ die Risikoscheu der Anleger steigen, nun sorgten auch steigende Notierungen bei Öl und Gas für Kaufzurückhaltung. Sollte die Inflation, auch mit Blick auf die Zweitrundeneffekte, nicht nachhaltig nach unten gehen, dürfte die Europäische Zentralbank länger restriktiv bleiben. Die Zinsen steigen bereits, die der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,55 Prozent.

Berichtssaison mit positiven wie negativen Überraschungen

Die Infineon-Aktie stellte den größten DAX-Verlierer. Wie auch bei Qualcomm am Vorabend überraschte der Ausblick negativ. Die Analysten der Citi bemängelten, dass der Ausblick auf das vierte Quartal unter dem Konsens liege, was sowohl den Umsatz wie die Marge betreffe.

Beiersdorf (+3,8%) legte Jefferies zufolge für die Verbrauchersparte erneut außergewöhnlich gute Ergebnisse vor. Die Unternehmensprognose für das Umsatzwachstum sei angehoben worden, der Ausblick für Tesa und die Marge sei unverändert.

Merck KGaA legten trotz einer Prognosesenkung für das laufende Jahr um 3,2 Prozent zu. Beim Halbleitergeschäft rechnen die Analysten der Citi für das zweite Halbjahr mit einer Stabilisierung. Der Zyklus sinkender Gewinnerwartungen dürfte vorüber sein. Adidas gewannen nach endgültigen Zahlen 0,5 Prozent. Der Sportartikel-Hersteller machte leichte Fortschritte beim Abbau der Lagerbestände.

Zalando stellten mit Plus 7 Prozent den Gewinner im DAX. Baader Helvea stufte die Ergebnisse für das zweite Quartal als uneinheitlich ein. Bei Lufthansa (-5,5%) lagen zwar die Zahlen fast alle über den Erwartungen, der freie Cashflow fiel mit 589 Millionen Euro allerdings noch nicht einmal halb so hoch wie erwartet aus, lautete an der Börse die Erklärung zur Kursschwäche.

