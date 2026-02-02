XETRA-SCHLUSS/DAX erwischt guten Start in den Februar

DOW JONES--Nach einem zögerlichen Start ist es am Montag am deutschen Aktienmarkt im Tagesverlauf deutlicher nach oben gegangen. Mit Blick auf die Entwicklung lieferte der DAX im Januar nahezu eine Nullnummer ab. Am Ende des Tages schloss er 1,1 Prozent höher bei 24.798. Für gute Stimmung unter Anlegern sorgte am Vormittag die Revision des Einkaufsmanager-Index für die deutsche Industrie. Der Index wurde auf 49,1 nach 48,7 in der ersten Lesung nach oben genommen. Am Nachmittag überraschte aus den USA der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, er konnte per Januar die Konsensschätzung sowie die Marke von 50 Punkten übertreffen.

Volatilität bei Edelmetallen weiter extrem hoch

Positiv zu werten war, dass der Abverkauf bei Edelmetallen in den vergangenen Tagen nicht auf die Aktien übergesprungen ist. Dem Abverkauf am Morgen folgte zunächst die Erholung, der am Nachmittag eine erneute Schwäche folgte. Die Volatilität der Edelmetallpreise dürfte in den kommenden Tagen langsam aus dem Markt weichen. Nach einem Tief bei 4.403 und einem Hoch bei 4.892,80 Dollar notierte die Feinunze gegenüber Freitag zuletzt 4,9 Prozent tiefer bei 4.654 Dollar. Gegenüber dem Jahresstart bedeutete es immerhin noch ein Plus von 7 Prozent.

Ein wichtiger Termin in dieser Woche ist die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Während fest davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bestätigen wird, dürfte die aktuelle Euro-Stärke zum Dollar die Aufmerksamkeit der Notenbanker zunehmend auf sich ziehen. Der Euro scheint zuletzt sein Hoch bei 1,20 Dollar gesehen zu haben, zuletzt handelte er mit 1,18 bereits deutlich darunter.

Die Berichtssaison zum Schlussquartal 2025 hatte in der Vorwoche mit SAP eine extrem negative Überraschung parat, nach dem Absturz in der Vorwoche ging es nun um 2,7 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 2 Prozent gehörte zudem die Aktie der Deutschen Telekom zu den Gewinnern. Historisch gesehen neigen die Aktien der Telekom sowie der US-Tochter nach einem schwachen Jahresende zu einer deutlichen Erholung in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres, hieß es jüngst bei den UBS-Analysten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.797,52 +1,1% +0,2%

DAX-Future 24.882,00 +1,2% -0,6%

XDAX 24.791,84 +1,2% -0,3%

MDAX 31.512,09 +1,1% +1,8%

TecDAX 3.641,51 +0,8% -0,2%

SDAX 18.128,17 +0,5% +5,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,94 -18

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 32 8 0 3.828,0 57,2 4.792,7 65,4

MDAX 36 14 0 625,4 24,1 611,8 22,4

TecDAX 18 11 1 1.123,3 22,6 1.636,3 27,1

SDAX 41 24 5 140,0 10,4 156,9 10,0

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)