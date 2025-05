XETRA-SCHLUSS/DAX fest - Berichtssaison stützt

(Wiederholung)

DOW JONES--Mit Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Zum einen wird darauf gesetzt, dass der Zoll-Konflikt deeskaliert, nachdem die USA und Großbritannien ein erstes Handelsabkommen geschlossen haben. Nachdem sich ein solches über den Tag angekündigt hatte, lieferte es im späten Handel kaum noch Impulse. Vertreter Großbritanniens erklärten, es handele sich nicht um ein umfassendes Handelsabkommen, sondern das Abkommen konzentriere sich auf die Senkung von Zöllen in bestimmten Sektoren. Einige Details seien noch nicht abschließend geklärt, was weitere Gespräche in der Zukunft bedeuten könnte. Laut US-Präsident Donald Trump sollen weitere Abkommen folgen, möglicherweise ein nächstes mit der Schweiz.

In Großbritannien hat die Bank of England wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Die Unternehmen aus dem DAX, die ihre Quartalszahlen vorlegten, haben mehrheitlich positiv überrascht, was den Index in die Höhe schob. Der deutsche Leitindex legte um 1,0 Prozent auf 23.353 Punkte zu und notiert damit in der Nähe des Rekordhochs bei 23.476 Punkten.

Infineon gewannen 2,5 Prozent, obwohl das Unternehmen die Prognosen senkte. Dies mindert laut JP Morgan aber das Risiko für die Aktie. Im Ausblick sei nun die erwartete Belastung durch Zölle berücksichtigt.

Siemens Energy legten nach endgültigen Zahlen um 3,3 Prozent zu. Die Margen des Auftragsbestands hätten sich in allen vier Segmenten verbessert, so JP Morgan. Von guten Zahlen war auch mit Blick auf Heidelberg Materials zu hören, die Aktie gewann 4,8 Prozent. Laut Jefferies ist das operative Ergebnis 6 Prozent besser als erwartet ausgefallen.

Rheinmetall stiegen um 4,1 Prozent. Die vorgelegten detaillierten Zahlen der einzelnen Sparten implizierten eine Anhebung des Ausblicks, hieß es von RBC, auch wenn der Rüstungskonzern seine Ziele zunächst nur bestätigt hat.

Qiagen schlossen 2,1 Prozent höher. Das Diagnostikunternehmen plant die Einführung einer jährlichen Bardividende und eine Verlängerung der Aktienrückkäufe. Für Henkel ging es nach dem Quartalsbericht 0,5 Prozent nach unten. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen trotz der Bestätigung des Ausblicks von einem schwachen Start ins Jahr im Consumer-Bereich. Das und die erhöhte Unsicherheit in Schlüsselbranchen werfe die Frage über die Erreichbarkeit der Prognose auf.

Nach Vorlage des Quartalsberichts legten Puma um 5,2 Prozent zu. Der Konzern habe besser als erwartet abgeschnitten, kommentierte Morgan Stanley. Gea notierten 1,2 Prozent im Plus. Bei dem Maschinenbauer hat das zweistellige Wachstum des Service-Segments den organischen Umsatzrückgang bei neuen Maschinen mehr als kompensiert, wie die Analysten von JP Morgan sagen.

Suss Microtec gingen 1,9 Prozent niedriger aus dem Handel. Der Erstquartalsbericht lieferte laut der DZ Bank Licht und Schatten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.352,69 +1,0% +16,1%

DAX-Future 23.528,00 +1,0% +15,4%

XDAX 23.420,10 +1,0% +16,7%

MDAX 29.554,24 +1,3% +14,0%

TecDAX 3.722,48 +1,2% +7,7%

SDAX 16.216,27 +0,5% +17,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,01 -55

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

