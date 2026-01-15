XETRA-SCHLUSS/DAX gut behauptet - Technologiewerte gefragt

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 25.352 Punkten. Während die Berichtssaison in den USA bereits im Gange ist, kommt sie in Deutschland erst langsam ins Laufen. Die Musik spielt global einmal mehr bei den Technologiewerten mit KI-Bezug. Nachdem der taiwanische Chip-Auftragsfertiger TSMC einen Ausblick für 2026 vorlegte, der die Marktschätzungen übertraf, wurden Anleger für die gesamte Branche optimistischer. Hier ist Deutschland nicht so stark aufgestellt, allenfalls kleinere Werte wie Suss Microtec (+10,7%), Aixtron (+5,7%) oder PVA (+8,43%) profitieren von dem aktuellen Boom. Nach überzeugenden US-Konjunkturdaten zog der Dollar am Nachmittag an, der Euro fiel in Folge auf 1,1610 Dollar. Die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeigten sich auf dem aktuellen Niveau stabil.

Deutschland wächst 2025 wieder

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung wieder leicht gewachsen, und zwar um 0,2 Prozent. Für LBBW-Volkswirt Jens Oliver Niklasch ist das Ergebnis sogar einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Insbesondere das BIP-Wachstum im Schlussquartal 2025 habe die Ausgangsbasis für 2026 etwas verbessert. Allerdings gelte nach wie vor, dass die deutsche Wirtschaft drei schwache Jahre in Folge hinter sich habe. Mit Blick nach vorne rechnet Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg damit, dass sich die deutsche Wirtschaft 2026 spürbar erholen würde. Er erwartet ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent, primär angetrieben durch die nun deutlich expansive Fiskalpolitik.

Zu den Gewinnern im DAX gehörte die Aktie von Vonovia mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 25,45 Euro. Während die Analysten der Bank of America das Kursziel auf 30 Euro senkten, liegt dies deutlich über dem aktuellen Niveau. Allgemein waren Immobilienwerte gesucht, im MDAX legten TAG und Deutsche Wohnen jeweils über 2,5 Prozent zu. Für Daimler Truck Holding ging es um 2 Prozent nach oben, das Unternehmen legt zum Wochenschluss die Absatzzahlen für das Schlussquartal 2025 vor.

Die Aktie von Dräger sprang nach Vorlage der überzeugenden 2025er-Geschäftszahlen 8,3 Prozent nach oben. Das starke dritte Quartal habe bereits auf einen Rekordumsatz hingewiesen, so ein Aktienhändler. Das EBIT sei nun gut 10 Prozent oberhalb der Erwartung ausgefallen. Der Ausblick auf die Marge lese sich dagegen zunächst konservativ und biete Platz noch oben.

Positiv wurde an der Börse die Nachricht aufgenommen, dass SGL Carbon (+20%) den Reaktorentwickler X-Energy mit mittelkörnigem Graphit beliefert. An der Börse wird davon ausgegangen, dass dies nicht der letzte Auftrag für den Bereich sein dürfte

