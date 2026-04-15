XETRA-SCHLUSS/DAX hält sich über 24.000 - Aixtron haussieren nach Zahlen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.067 Punkte. Die Anleger setzen weiter auf eine baldige diplomatische Lösung im Irankrieg. "Die Investoren nahmen heute wohlwollend die Nachricht von US-Präsident Trump zur Kenntnis, dass die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet sein soll", so CMC. Zudem könnten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um einen Waffenstillstand bereits morgen fortgesetzt werden. Nach dem deutlichen Rückgang des Ölpreises der Sorte Brent tat sich am Berichtstag wenig, der Preis blieb mit 95 Dollar das Fass klar unter der wichtigen 100er-Marke.

Zunehmend setzt die beginnende Berichtssaison Akzente. Im Technologiesektor legten ASML und Aixtron gute Zahlen vor. Aixtron profitierten von der wieder neu gestarteten KI-Hausse an der Wall Street und legten gleich um 20,4 Prozent zu. Die Analysten von Citi bescheinigten Aixtron einen starken Auftragseingang im Bereich Optoelektronik. Die erfolgte Anhebung der Umsatzprognose für 2026 gleiche derweil ein leicht schwaches erstes Quartal mehr als aus. Dazu erhöhten die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel. Die geschundene SAP-Aktie profitierte von dem günstigen Sektorumfeld und legte um 2,2 Prozent zu.

Aktien von Schaeffler rückten um 6,2 Prozent vor. Der Autozulieferer konnte Analysten mit seinem Pre-Close-Call überzeugen. Bei Jefferies wurde vor allem gelobt, dass die EBIT-Marge klar über der hauseigenen und auch der Konsensschätzung liege, was positiv sei. Bereiche wie E-Mobilität und VLS sähen besser als ihre eigenen Erwartungen aus. Die Umsatzerwartungen von Schaeffler lägen im erwarteten Rahmen.

Lufthansa fielen hingegen um 2,3 Prozent zurück. Hier wurde erneut gestreikt - und das trotz der Feiern zum 100-jährigen Firmenbestehen. Eine rasche Einigung zeichnet sich nicht ab. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirft der Lufthansa Group vor, sie strebe bei der Kernairline Lufthansa und Lufthansa Cargo "offenbar kein faires Schlichtungsverfahren zur Befriedung der aktuellen Tarifkonflikte an" und habe das am Vortag unterbreitete Angebot zu einer verbindlichen Schlichtung abgelehnt. Im Gefolge gaben Fraport um 1,2 Prozent nach.

Für das Hugo-Boss-Papier ging es um 0,8 Prozent nach unten. Belastend wirkten hier schwache Sektorvorgaben nach schlecht aufgenommenen Geschäftszahlen von Kering. Auch die Zahlen von Hermes sorgten an der Börse für Ernüchterung.

Heidelberger Druckmaschinen haussierten mit Aufschlägen von 7 Prozent. HD Advanced Technologies (HDAT), eine Heideldruck-Tochter, und das amerikanisch-israelische Unternehmen Ondas Autonomous Systems (OAS) haben am Heidelberg-Standort in Brandenburg an der Havel ihr Joint Venture Onberg Autonomous Systems offiziell gestartet. Onberg entwickelt und betreibt autonome Systeme zur Drohnenabwehr. Das Joint Venture baut einen integrierten One-Stop-Shop für Drohnenabwehr auf: von Entwicklung und Systemintegration bis zur industriellen Serienfertigung.

Nach einer Kaufempfehlung durch MPCM gewannen Deutsche Börse 0,8 Prozent. Die starke Entwicklung der Schlüsselkennzahlen bei der Deutschen Börse im ersten Quartal sei eine solide Grundlage für zusätzliches Umsatzwachstum im Jahr 2026, wodurch die ehrgeizige Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 6,4 Milliarden Euro einschließlich Treasury-Ergebnissen wieder in Reichweite rücke, hieß es zur Begründung. Der Börsenbetreiber legt Ende April Geschäftszahlen vor.

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Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.067 0,1 -1,6

DAX-Future 24.246 0,1 -1,9

XDAX 24.072 0,1 -2,1

MDAX 30.887 1,2 0,8

TecDAX 3.603 1,5 -0,6

SDAX 17.824 0,8 3,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,27 -5

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April 15, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)