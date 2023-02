XETRA-SCHLUSS/DAX holt Vortagesverlust zum Teil auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Freitag ist es zu Beginn der neuen Woche am deutschen Aktienmarkt wieder nach oben gegangen, der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 15.397 Punkten. Die Nachrichtenlage war vergleichsweise dünn, die Berichtssaison legte eine Pause ein. Leicht positiv gewertet wurde, dass die EU-Kommission die BIP-Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf plus 0,2 nach zuvor minus 0,6 Prozent nach oben genommen hat. Die Bundesanleihen notierten kaum verändert und auch der Euro zeigte bei Kursen knapp über 1,07 Dollar nur wenig Eigenleben. Richtig Schwung dürfte an die Börse erst mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Dienstag um 14.30 Uhr MEZ zurückkehren. Sollte die Inflation weiter zurückkommen, dürfte dies den Aktienmärkten frischen Rückenwind liefern.

Positiver Newsflow beflügelt Airbus

Positiv werteten die Analysten der UBS in zweierlei Hinsicht den Großauftrag aus Indien für den Flugzeughersteller Airbus (+1,7%). Zum einen zeige dieser, dass Indien ein wichtiger Markt für die Zivilluftfahrt sei. Ein weiteres positives Signal würde die Ankündigung eines Auftrags von IndiGo in ähnlicher Größenordnung bedeuten. Air India habe 250 Flugzeuge bei Airbus bestellt, dabei handele es sich überwiegend um Schmalrumpfflugzeuge. Der Auftrag dürfte sich über zwei Jahrzehnte strecken.

In der zweiten Reihe stiegen Fraport nach den Verkehrszahlen für den Monat Januar um 0,5 Prozent. Vor allem, dass die Passagierzahlen noch immer 21,3 Prozent unter dem Vor-Corona-Jahr 2019 lägen, werfe angesichts der wiedererwachten Reiselust Fragen auf. Ein Händler wies auf den gleichzeitigen Rückgang im Cargo-Bereich von 18,8 Prozent zum Vorjahr hin.

Dagegen kamen Befesa um 3,6 Prozent zurück. Morgan Stanley nahm die Aktien des Recycling-Unternehmens auf "Equalweight" von "Overweight" herunter. Und Siltronic litten mit einem Abschlag um 5,9 Prozent unter einer Abstufung durch Berenberg auf "Hold". Die hohen Lagerbestände brächten Risiken für die kurzfristigen Erträge von Siltronic mit sich, urteilte Berenberg.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.397,34 +0,6% +10,58%

DAX-Future 15.430,00 +0,6% +10,78%

XDAX 15.397,16 +0,5% +11,01%

MDAX 28.509,10 +0,4% +13,50%

TecDAX 3.268,71 +0,7% +11,90%

SDAX 13.307,78 +0,4% +11,59%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,85 -15

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 28 11 1 2.150,0 39,0 66,6

MDAX 33 15 2 494,9 23,5 39,7

TecDAX 24 6 0 485,2 14,7 19,8

SDAX 45 24 1 110,3 6,6 8,5

