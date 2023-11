XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus während Berichtssaison auf Hochtouren läuft

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch aufwärts gegangen. Nachdem sich die Bullen und Bären an der Börse lange Zeit auf unverändertem Niveau in die Augen geschaut hatten, zogen die Kurse ab Mittag an. Am Ende schloss der DAX 0,5 Prozent höher bei 15.230 Punkten. Das Umfeld stimmte, die Energiepreise kamen zurück und auch die Anleihen tendierten am Nachmittag fester. Nachgebende Zinsen werden aktuell an der Börse mit Käufen honoriert, machen sie doch das Leben der Unternehmen einfacher, auch die Bewertungen haben in der Folge Luft nach oben. Kaum Luft zum Verschnaufen hatten die Analysten, die die große Menge an Unternehmenszahlen einzuordnen hatten.

Pole-Position für Conti

Mit Continental (+4,1%) stellte ein Automobilzulieferer den Gewinner im DAX. Weil die Stimmung vor der Veröffentlichung des Zahlenausweises negativ und die Erwartungen niedrig waren, wurden die weitgehend intakten Margen für das dritte Quartal sowie das Jahr am Markt positiv aufgenommen.

Auf Platz zwei folgte DHL Group (+2,9%), deren EBIT dem Konsens entsprach, wie es von Metzler hieß. Der EBIT-Ausblick für 2023 sei zwar gesenkt worden, decke sich aber mit der Konsenserwartung von 6,5 Milliarden Euro. Der Konzern entwickele sich in einem nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeld weiterhin sehr gut.

Auf Platz vier fanden sich Fresenius, bei denen der Verkauf der Eugin-Gruppe für bis zu 500 Millionen Euro einschließlich Meilenstein-Zahlungen mit einem Plus von 2,2 Prozent belohnt wurde. Ansonsten wartete die Commerzbank (+0,7%) mit Zahlen auf, die die Kollegen der Deutschen Bank als "solide" einstuften.

Gut kamen die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers (+1,3%) an. Citi attestierte Siemens Healthineers Geschäftszahlen über der Markterwartung. Zugleich dürfte der mittelfristige Ausblick ebenso wie der für 2024 für Beruhigung sorgen, zumal man zuvor eine gewisse Besorgnis verspürt habe. Aus dem DAX legte zudem Eon (-0,8%) Zahlen vor. Eon bestätigte die erst im Juli erhöhte Prognose, auch wenn der Konzern im vierten Quartal mit negativen Preiseffekten rechnet.

Aus der zweiten und dritten Reihe am Aktienmarkt gab es ebenfalls noch eine Menge an Quartalszahlen. Zweistellig brachen die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (-10,7%) ein, die aufgrund erhöhter Risikovorsorge das Vorsteuergewinnziel kassiert hatte. Süss Microtec haussierten 20 Prozent; das Unternehmen hatte neben Zahlen den erfolgreichen Verkauf eines Verlustbringers gemeldet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.229,60 +0,5% +9,38%

DAX-Future 15.294,00 +0,5% +6,70%

XDAX 15.230,26 +0,5% +9,81%

MDAX 25.391,12 +1,1% +1,09%

TecDAX 2.993,52 +0,7% +2,48%

SDAX 12.728,50 -0,0% +6,73%

Bund-Future 130,78 +41

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 13 0 3.439,0 107,9 61,5

MDAX 35 15 0 571,3 65,2 118,0

TecDAX 20 9 1 780,1 61,1 116,4

SDAX 42 24 4 145,9 14,5 11,0

