XETRA-SCHLUSS/DAX im Sog der Virus-Angst

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ausbreitung des neuen Coronavirus hat am Donnerstag auf die deutschen Aktienkurse gedrückt. Der DAX fiel um 0,9 Prozent auf 13.388 Punkte. "Die wirtschaftlichen Folge der Epidemie sind noch nicht abschätzbar", so Jochen Stanzl von CMC Markets. 2003 hatte das Sars-Virus die auch für Deutschland wichtige chinesische Konjunktur deutlich gedämpft.

Auf der Verliererseite standen so die vom Welthandel abhängigen Aktien der Deutschen Post mit einem Minus von 2,6 Prozent. Noch stärker unter Druck gerieten Continental, die um 3,4 Prozent fielen, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung zurückgezogen hatte. Daimler und SAP gaben je 2,2 Prozent ab.

Wirecard vorn - TecDAX weiter en vogue

Dagegen stiegen Wirecard um 4,2 Prozent. "Der Newsflow wird zunehmend positiver", sagte ein Händler. Er verwies auf den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Eichelmann. Der sagte, das Unternehmen schaffe gerade neue Compliance-Strukturen und lasse sich dabei extern beraten.

Der TecDAX - in dem Wirecard hoch gewichtet sind - lag zeitweise weiter auf Rekordkurs, zum Schluss fiel er nur geringfügig um 0,3 Prozent auf 3.170 Punkte. Gestützt wurde er auch von festen Halbleiterwerten. Infineon zogen um 0,8 Prozent an und Siltronic um 0,7 Prozent. Sie alle profitierten von neuen Geschäftszahlen von STMicro, die in Mailand fast 7 Prozent gewannen.

Angesichts des schwierigen Umfelds für den Reise- und Touristik-Bereich nach der Abschottung mehrerer chinesischer Städte hielten sich auch Lufthansa mit einem Minus von 0,4 Prozent vergleichsweise gut. Gestützt wurden sie von Berichten über einen möglichen Börsengang der Wartungssparte Lufthansa Technik. "Investoren würden einen so stabilen Cashflow-Bringer lieben", sagte ein Händler.

Kurseinbruch bei Hochtief - Verbio gesucht

Einen Kurseinbruch um 8 Prozent erlitten Hochtief. Händler verwiesen darauf, dass die Australien-Tochter Cimic die Abschlussdividende für 2019 streicht. Der Aktienkurs von Cimic brach an der Börse in Sydney um 20 Prozent ein. Nachdem der Wettbewerber Cropenergies bereits starke Geschäftszahlen vorgelegt hatte, erhöhte nun auch Verbio den Ausblick. Dabei verwies das Unternehmen auf eine gute Nachfrage. Für die Aktie ging es um fast 17 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,7 (Vortag: 73,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,76 (Vortag: 3,52) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.388,42 -0,94% +1,05%

DAX-Future 13.396,00 -0,79% +2,04%

XDAX 13.400,89 -0,64% +2,03%

MDAX 28.480,53 -0,95% +0,59%

TecDAX 3.170,33 -0,30% +5,15%

SDAX 12.438,68 -0,94% -0,59%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,04% +66

