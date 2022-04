XETRA-SCHLUSS/DAX in kräftiger Erholungsbewegung - Lanxess gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch kräftig gestiegen. Nachdem der DAX am Vortag im Tagestief noch unter 14.000 Punkten notierte, schloss er am Berichtstag 1,5 Prozent fester bei 14.362. Stützend wirkte die Berichtssaison. Diese sei gut angelaufen, und auch die Ausblicke der Unternehmen seien bislang zuversichtlicher als befürchtet ausgefallen, hieß es im Handel. Die Kursgewinne seien angesichts der geopolitischen Unsicherheiten allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Stimmung könne jederzeit umschlagen.

Lanxess hält an Prognose fest

Lanxess gewannen nach Geschäftszahlen 5,6 Prozent. Als positiven Effekt werteten die Analysten von Jefferies, dass der Spezialchemiekonzern weder die Jahresprognose noch die Erwartungen an die Cash-Generierung angepasst habe. Hier habe es zuvor Unsicherheiten angesichts der Nachfrage und der Auswirkungen der höheren Energiepreise gegeben, was sich zum Ende des Quartals stärker ausgewirkt haben dürfte.

Nach volatilem Handel schlossen Siemens Gamesa auf Xetra 4,3 Prozent höher. Im frühen Handel hatten noch schwache Zahlen belastet, dann stützte die Nachricht, dass SSE ein Portfolio von Erneuerbaren-Energie-Projekten von Siemens Gamesa für 580 Millionen Euro erwerben wird. SSE möchte in Kontinentaleuropa expandieren. Die aktuelle Akquisition ist nach Einschätzung von RBC ein signifikanter Schritt in diese Richtung. SSE stiegen 2,3 Prozent. Für Siemens Energy ging es dagegen um 1,6 Prozent nach unten.

Nach positiv aufgenommenen Aussagen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal gewannen Jenoptik 5,4 Prozent. Gute Zahlen zum Auftragseingang verhalfen derweil Nordex zu einem Plus von 1,4 Prozent.

Nagarro erhöht Umsatzziel

Die erhöhte Umsatzprognose von Nagarro wurde mit 4,6 Prozent Plus begrüßt. Der IT-Dienstleister hat sie auf 770 nach zuvor 700 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. "Angesichts einer unverändert erwarteten Marge schlägt das unmittelbar auf den Gewinn durch", sagte ein Händler. Die EBITDA-Marge soll weiter um die 14 Prozent erreichen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.362,03 +1,5% -9,59%

DAX-Future 14.393,00 +1,6% -9,21%

XDAX 14.374,79 +1,0% -9,30%

MDAX 31.103,30 +1,2% -11,45%

TecDAX 3.255,06 +1,4% -16,97%

SDAX 14.392,26 +1,3% -12,32%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 154,70 +105

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 36 2 2 3.902,8 76,7 71,4

MDAX 40 10 0 770,4 41,9 30,7

TecDAX 24 5 1 834,1 29,3 23,4

SDAX 56 10 4 229,5 12,9 12,5

===

