BMW Vz. Aktie

BMW Vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 17:49:40

XETRA-SCHLUSS/DAX klettert mit Iran-Waffenruhe über 24.000 Punkte

DOW JONES--Die Verständigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe hat zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt für eine Erleichterungsrally gesorgt. Der DAX machte einen Satz um 5,1 Prozent auf 24.081 Punkte nach oben. Gleichzeitig sorgte die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Sorte Brent verbilligte sich um 12,7 Prozent auf 95,37 Dollar.

Profiteure der aktuellen Entwicklungen waren unter anderem die Aktien der Fluggesellschaften und der Reiseveranstalter. So stiegen Lufthansa um 10,3 Prozent und Tui machten einen Satz um 9,9 Prozent nach oben. Bei den Autotiteln legten VW um 5,5 Prozent zu, Mercedes-Benz um 4,6 Prozent und BMW um 5,3 Prozent. Der Autosektor war von den Feindseligkeiten im Nahen Osten stark betroffen. Grund waren Sorgen über höhere Preise für Benzin sowie Strom und Aluminium, welche die Kosten für die Fahrzeugherstellung erhöhen. Für Konjunkturwerte wie Siemens, Kion und Heidelberg Materials ging es um bis zu 10,2 Prozent aufwärts.

Die Titel von Reedereien waren ebenfalls gesucht. Hapag-Lloyd gewannen 6,9 Prozent. Das Unternehmen hält die Situation am Persischen Golf nach der vereinbarten Waffenruhe jedoch weiter für gefährlich. "Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiter von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab", so ein Unternehmenssprecher zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig prüfen wir kontinuierlich und sehr sorgfältig, zu welchem Zeitpunkt eine Durchfahrt wieder möglich sein wird."

Kräftige Verluste gab es dagegen bei K+S (-8%). Hier hatte man wegen der Nahost-Spannungen auf einen weiteren Anstieg der Düngerpreise gesetzt. Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) stiegen um 8,9 Prozent. Der Markt honorierte die Profitabilitätsziele bei einem gleichzeitig hohen Umsatzwachstum. Im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente legte der Umsatz im ersten Quartal um 35 Prozent zu. Gleichzeitig wurde der Jahresausblick bestätigt, was eine angepeilte Gewinnmarge von 2 bis 2,5 Prozent vorsieht. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagte ein Händler.

===

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.081 5,1 -2,0

DAX-Future 24.266 3,7 -6,4

XDAX 24.076 4,4 -2,0

MDAX 30.295 5,4 -1,0

TecDAX 3.596 5,0 -0,9

SDAX 17.235 4,2 0,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,24 156

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW Vz.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 82,42 4,12% BMW AG
BMW Vz. 82,35 3,91% BMW Vz.
Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 8,10 10,20% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Hapag-Lloyd AG 121,30 5,85% Hapag-Lloyd AG
Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share 0,00 0,00% Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
Heidelberg Materials 186,15 7,91% Heidelberg Materials
K+S AG 15,80 -8,19% K+S AG
KION GROUP AG 44,66 7,02% KION GROUP AG
Lufthansa AG 8,09 8,74% Lufthansa AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 39,18 10,18% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Siemens AG (spons. ADRs) 114,00 8,57% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 231,00 8,83% Siemens AG
TUI AG 7,22 9,73% TUI AG
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 8,95 4,68% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Volkswagen (VW) St. 93,05 4,32% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,48 5,58% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX schlussendlich stark - über 24.000-Punkten -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen