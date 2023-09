XETRA-SCHLUSS/DAX knapp im Minus - Öl auf Jahreshoch belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche leicht nach unten gegangen. Die Gewinne im frühen Handel konnten nicht gehalten werden, am Nachmittag drehte der DAX ins Minus und schloss 0,1 Prozent tiefer bei 15.825 Punkten. Der Handel verlief unspektakulär bei dünnen Umsätzen. Die Impulse von der Wall Street am Nachmittag fehlten zudem, diese blieb wegen des Feiertages Labor Day geschlossen. Bremsend wirkte sich auch der Ölpreis aus, das Barrel der Sorte Brent stieg auf 89,02 Dollar und notierte damit auf Jahreshoch. Für die weiter hohe Inflation wirkt der Energiepreis unterstützend.

Der deutsche Export hat im Juli einen weiteren Dämpfer erhalten. Angesichts einer schwachen globalen Nachfrage verkauften exportorientierte Unternehmen kalender- und saisonbereinigt 0,9 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat.

Autos mit IAA im Fokus

Für die Automobilhersteller gab es einen steten Nachrichtenfluss von der IAA in München. Autohersteller müssen sich nach Einschätzung von EY-Autoexperte Constantin M. Gall angesichts konjunkturellen Gegenwinds und gestiegenen Preisdrucks auf eine geringere Profitabilität einstellen. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, fordert derweil bessere Rahmenbedingungen für ihre Branche in Deutschland. Die chinesischen Newcomer in der Autobranche dürfte nach Einschätzung des Autoexperten Frank Schwope die etablierten Hersteller in den nächsten Jahren massiv unter Druck setzen. Die Aktien der großen Autohersteller im DAX notierten wenig verändert.

Brenntag legten um 0,3 Prozent zu. Hier erhöhte Großaktionär Klaus-Michael Kühne seine Beteiligung weiter auf nunmehr 10 Prozent. Im April hatte Kühne seine Beteiligung von gut 3 auf 5,18 Prozent aufgestockt.

Kion lagen mit einem Plus von 4,8 Prozent fest im Markt. Kepler Cheuvreux hat die Gewinnschätzungen erhöht und die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 51 Euro bekräftigt. Siemens profitierten von einer Hochstufung durch Bernstein auf "Outperform" und legten um 0,5 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.824,85 -0,1% +13,65%

DAX-Future 15.850,00 -0,1% +11,67%

XDAX 15.829,12 -0,2% +14,13%

MDAX 27.852,35 +0,1% +10,89%

TecDAX 3.156,48 -0,1% +8,06%

SDAX 13.322,84 -0,0% +11,72%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,89 -41

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 23 0 1.751,6 36,0 55,9

MDAX 24 25 1 284,8 15,0 20,9

TecDAX 11 18 1 376,1 13,0 17,4

SDAX 36 27 7 66,2 8,9 13,7

