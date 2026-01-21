XETRA-SCHLUSS/DAX knapp im Minus - Trump kann auch Entspannung

DOW JONES--Nach einer Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch leichter geschlossen. Die Themen waren die gleichen wie in den vergangenen Tagen, vor allem Grönland und der drohende Zollstreit mit den USA. Gegenwind kam am Mittwoch aus Brüssel durch das überraschende Veto des EU-Parlaments zum Mercosur-Abkommen, was Händler als Zeichen politischer Entscheidungsschwäche werteten. Und dann stand ja noch die Rede von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsgipfel in der Schweiz auf der Agenda. Trumps Rede sorgte für Erleichterung, aber brachte keine Entwarnung.

Die Reaktion auf Trumps Rede in Davos fiel an den Kapitalmärkten eher bescheiden aus. Marktstratege Neil Wilson von Saxomarkets nahm eine steigende Risikobereitschaft wahr. Risiko-Assets wie Aktien erholten sich von ihren Tagestiefs und Gold gab nach, als Trump in einer ausschweifenden Rede in Davos den Einsatz von Gewalt zum Erwerb Grönlands auszuschließen schien. "Ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er, was eine sofortige Reaktion an den Märkten auslöste. Er bekräftigte jedoch seinen Wunsch, die Insel aus Gründen der nationalen Sicherheit zu erwerben. Für Wilson haben die Kommentare die Sorgen des Marktes vor dem Extremrisiko einer US-Invasion in Grönland gemildert, aber sie beruhigen nicht die Bedenken hinsichtlich der Zölle gegen mehrere europäische Nationen und der Gefahr eines eskalierenden Handelskrieges zwischen der EU und den USA. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 24.561 Zählern.

Qiagen stellt sich ins Schaufenster

Im DAX sprangen Qiagen um 4,9 Prozent auf 46,25 Euro. Die Analysten von Jefferies sahen bei Qiagen den Grund in einem Bloomberg-Bericht, wonach der Biopharmakonzern strategische Optionen - einschließlich eines Verkaufs - prüft. Auch wenn sich das Unternehmen nicht dazu geäußert habe, falle der Zeitpunkt günstig aus - nach dem jüngsten Ausscheiden des CEO. Das Portfolio von Qiagen betrachten die Analysten als hochgradig differenziert und potenziell unterstützend für einen Übernahmepreis von rund 60 US-Dollar oder eben 51,20 Euro je Aktie.

Daneben gab es erste Eckdaten zur Geschäftsentwicklung in 2025 von Traton (+6,1%) und Continental (-0,7%). "Anleger hatten schwächere Daten erwartet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Traton-Daten. Positiv hob er zum einen hervor, dass der Netto-Cashflow mit 1,643 Milliarden Euro oberhalb der Zielspanne von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro ausgefallen sei. Zum anderen habe aber auch die Marge nicht negativ überrascht.

Bei Continental wiederum lag im vierten Quartal das bereinigte EBIT 7 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens und um 3 Prozent unter der Schätzung von JP Morgan. Dies sei vor allem auf eine schwächere Volumenentwicklung als erwartet bei Contitech zurückzuführen, die Umsätze seien hier im vierten Quartal die niedrigsten aller Quartale 2025 gewesen.

Aixtron schlossen nach einer Hochstufung durch JP Morgan auf Overweight gleich 11,2 Prozent im Plus.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.560,98 -0,6% +0,9%

DAX-Future 24.616,00 -0,4% -0,1%

XDAX 24.505,62 -0,3% +0,2%

MDAX 30.945,30 +0,5% +0,6%

TecDAX 3.641,50 -0,1% +0,7%

SDAX 17.724,96 +0,5% +2,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,78 -22

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 23 0 4.196,9 57,6 4.452,5 60,6

MDAX 26 23 1 731,6 28,1 759,0 32,8

TecDAX 13 16 1 1.077,7 22,1 1.092,0 22,1

SDAX 35 30 5 162,0 11,0 178,4 10,8

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

January 21, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)