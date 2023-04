XETRA-SCHLUSS/DAX knapp unter Jahreshoch - SAP sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem eher verhaltenen Start ist es am Freitagnachmittag am deutschen Aktienmarkt dann doch deutlicher nach oben gegangen. Etwas Schwung erhielt der Markt durch besser als erwartet ausgefallene US-Daten am Nachmittag. Am Ende schloss der DAX 0,5 Prozent höher bei 15.882 Punkten und damit knapp unter dem Jahreshoch von 15.916. Ein Treiber war das Schwergewicht SAP, deren Aktie nach Zahlenausweis deutlich zulegte. Der kleine Verfall am Terminmarkt spielte eine eher untergeordnete Rolle. Es waren die Einkaufsmanager-Indizes, die zusehends positiv gewertet wurden.

Der europäische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg bereits zum fünften Mal in Folge, der Composite-Einkaufsmanagerindex von 53,7 auf 54,4. Allerdings blickt das verarbeitende Gewerbe derweil skeptisch in die Zukunft. Alles in allem schlägt sich für Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, die Wirtschaft des gemeinsamen Währungsraumes insgesamt deutlich besser als befürchtet.

SAP nach Zahlenausweis auf Jahreshoch

Einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2023 attestierten die Analysten von Stifel nach Zahlenvorlage dem Softwarekonzern SAP (+5,2%). Die Einnahmen mit Lizenzen seien währungsbereinigt im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken, während der Cloud-Umsatz währungsbereinigt um 22 Prozent gestiegen sei. Allerdings habe der absolute Cloud-Umsatz durch den Verkauf der Qualtrics-Beteiligung die Erwartungen verfehlt, was noch nicht vollständig von den Analysten berücksichtigt worden sei. Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft sei mit 71,4 Prozent stark berichtet worden. Die operative Marge fiel um 40 Basispunkte höher aus, was zu einem operativen Gewinn geführt habe, der 2 Prozent über dem Konsens liege.

Mercedes-Benz notierten nach Zahlenausweis 1,4 Prozent höher. Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 lagen laut Bernstein über den Erwartungen, und zwar über wichtige Bereiche hinweg. Die gute Absatzstruktur bei den Stuttgartern sei intakt. Die EBIT-Marge der Sparte Mercedes-Benz Cars liege mit 14,8 Prozent über der Konsenserwartung von 13,4 Prozent und stehe im Zeichen eines soliden Wachstums bei Oberklasse-Fahrzeugen. Die Analysten erwarten, dass BMW (+0,6%) in der kommenden Woche eine ähnlich überdurchschnittliche Entwicklung meldet.

Für die Aktie von Aurubis ging es mit der Zahlenvorlage zunächst steil nach oben, die Aktie schloss dann aber knapp im Minus. "Alles in allem sind die Zahlen leicht positiv" so ein Aktienhändler. Beim Vorsteuerergebnis sei die Markterwartung leicht übertroffen worden, auch der Ausblick lese sich gut.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.881,66 +0,5% +14,06%

DAX-Future 16.015,00 +0,5% +13,79%

XDAX 15.880,93 +0,5% +14,50%

MDAX 27.742,32 -0,0% +10,45%

TecDAX 3.275,04 +1,0% +12,12%

SDAX 13.518,34 +0,1% +13,35%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,68% -43

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 15 0 4.161,8 80,5 76,8

MDAX 22 26 2 457,2 28,5 29,3

TecDAX 23 7 0 1.247,1 28,6 21,6

SDAX 36 30 4 157,6 8,3 8,6

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 11:49 ET (15:49 GMT)