XETRA-SCHLUSS/DAX legt Verschnaufpause ein - Thyssen immer fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Donnerstag überwiegend etwas zurückgekommen. Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage legte der DAX eine Verschnaufpause ein, mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent auf 16.222 Punkte schloss er knapp behauptet. Der MDAX gab deutlicher um 0,4 Prozent nach, der TecDAX legte dagegen um 4,4 Prozent zu. Die neuen Corona-Gesetze aus Berlin brachten zunächst keine neuen Impulse, auch weil offen ist, wie sie nun umgesetzt werden. Etwas auf die Stimmung drückte allerdings im Verlauf die Entwicklung in Österreich: In den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich ist nun auch für Geimpfte ein Lockdown geplant. Gewinner des Tages waren einmal mehr Thyssenkrupp. Nach einem weiteren Plus von 6,3 Prozent haben sie den Gewinn in dieser Woche nun schon auf etwa 20 Prozent ausgeweitet.

Thyssenkrupp hat die Erwartungen an den Quartalsgewinn deutlich übertroffen. Jefferies stellte heraus, dass der operative Gewinn auf bereinigter EBIT-Basis im vergangenen Geschäftsquartal nochmals 30 Prozent oberhalb des Konsens ausgefallen sei. Auch der Cashflow habe leicht positiv überrascht. Und der Ausblick auf ein bereinigtes EBIT zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro liege etwa 35 Prozent über den Konsensschätzungen.

Im DAX wurde die Verliererseite von Continental angeführt. Der Kurs fiel um 3,1 Prozent. Der Aufsichtsrat hat Finanzvorstand Wolfgang Schäfer abberufen. Wie das Unternehmen mitteilte, stehe die personelle Veränderung im Zusammenhang mit den schon bekannten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren. Vorstandschef Nikolai Setzer übernimmt zunächst das Finanzressort im Vorstand. Die Citigroup merkte an, dass Continental im Zusammenhang mit der Dieselabgasuntersuchung keine Rückstellungen gebildet habe, aber im Abschnitt "Risiken" im 2020er-Geschäftsbericht auf die Möglichkeit "signifikanter" Geldstrafen verwiesen habe, die sich aus den Ermittlungen ergeben könnten. Daneben fielen MTU um 2,1 Prozent und Delivery Hero um 1,4 Prozent.

Auf der Gewinnerseite stachen erneut Siemens Healthineers heraus. Nach den starken Geschäftszahlen vom Mittwoch heizten nun zahlreiche Kurszielerhöhungen den Kurs an. Er gewann schließlich weitere 3,8 Prozent und setzte so die Rekordserie fort. Covestro zogen um 2,8 Prozent an. Bei Daimler ging der Aufschwung mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 90,90 Euro weiter, hier hatten die Analysten von Berenberg eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 115 Euro ausgesprochen.

In der dritten Reihe brachen Instone um 13 Prozent ein. Laut den Analysten der Deutschen Bank liegt der Ausblick 17 Prozent unter den Bloomberg-Konsenserwartungen und etwa 10 Prozent unter den zuletzt abgegebenen Prognosen. Dagegen erholten sich Curevac um 8 Prozent. Laut Studien sei der überarbeitete Corona-Impfstoff ähnlich wirksam wie der von Biontech, so das Tübinger Unternehmen. Allerdings handelt es sich um eine präklinische Studie. Bis zu einer Zulassung ist es also noch ein langer Weg.

