XETRA-SCHLUSS/DAX legt zu - Aktien mit KI-Bezug erholen sich

DOW JONES--Mit einem kräftigen Plus hat der deutsche Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Für Erleichterung sorgte die Bestätigung der Bonitätseinstufung Frankreichs mit "Aa3" durch die Ratingagentur Moody's - trotz des stetigen Anstiegs der Verschuldung und der politischen Zersplitterung, welche die Eindämmung der Kreditaufnahme erschwert. Die Entscheidung erzeugte Entspannung an den französischen Anleihemärkten. Die Rendite der 10-jährigen Benchmarkanleihe fiel deutlicher unter 5 Prozent.

Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 25.411 Punkte. Wenngleich nicht von größerer Marktrelevanz, so sendete der Ifo-Index doch ein positives Signal. Dieser stieg im Oktober auf 90,2 nach 89,9 im September und damit zum sechsten Mal in Folge.

Neben der Berichtssaison stehen im Wochenverlauf die Zentralbanken im Blick. Zur Wochenmitte entscheidet die US-Notenbank über ihre Geldpolitik , am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). In beiden Fällen wird mit einer Bestätigung des aktuellen Leitzinsniveaus gerechnet, im Dezember könnte es dann jedoch so weit sein mit Erhöhungen. Mit Blick auf die EZB dürfte sich Präsidentin Christine Lagarde auch Fragen zur Lage in Frankreich ausgesetzt sehen. Die meisten Beobachter sehen hohe Hürden für eine EZB-Intervention an den Anleihemärkten, eine Destabilisierung der Eurozone dürfte sie aber nicht zulassen.

Die zuletzt teils schwer unter die Räder gekommenen Aktien mit KI-Fantasie erholten sich am Montag. Teilnehmer verwiesen auf Schnäppchenkäufe, daneben aber auch auf die relative Ruhe am Anleihemarkt. Der zuvor gesehene starke Anstieg der Marktzinsen hatte für Skepsis über die Rentabilität und Nachhaltigkeit der Investitionen in KI gesorgt und damit maßgeblich zum Ausverkauf bei KI-Aktien beigetragen. Siemens Energy gewannen nach den jüngsten Abgaben 3,8 Prozent. DAX-Spitzenreiter waren Hochtief mit einem Plus von 3,9 Prozent. Für Infineon ging es um 3,1 Prozent nach oben, Aixtron kletterten um 3,5 Prozent nach oben.

Die Bayer-Aktie gewann nach der Vorstellung der Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie zu Nubeqa bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakarzinom und sehr hohem Rezidivrisiko 3,6 Prozent. Nubeqa in Kombination mit Strahlentherapie und Androgendeprivationstherapie habe eine Verbesserung des metastasenfreien Überlebens um 58 Prozent im Vergleich zu alleiniger Strahlentherapie und Androgendeprivationstherapie gezeigt, schrieb JP Morgan. Nach Einschätzung der Analysten sind die Konsensschätzungen für Nubeqa zu niedrig.

BASF verloren 0,4 Prozent. JP Morgan äußerte sich zurückhaltend zu einer möglichen Übernahme von Evonik durch BASF. Bloomberg hatte am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtet, der Ludwigshafener Konzern biete nun rund 24 Euro je Aktie. Evonik gewannen 0,2 Prozent auf 21,30 Euro.

Die Fraport-Aktie stieg nach vorläufigen Ergebnissen für das dritte Quartal um 2,6 Prozent. Der Flughafen-Betreiber übertraf wegen eines Sondereffektes die Analystenerwartungen für das abgelaufene Quartal. Hugo Boss schlossen 1,2 Prozent höher. Die britische Frasers Group schließt nach dem Überschreiten der 50-Prozent-Schwelle bei Hugo Boss weitere Zukäufe in den kommenden zwölf Monaten nicht aus und will bei personellen Veränderungen Einfluss auf Vorstand und Aufsichtsrat nehmen.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.411 +0,9 3,9

DAX-Future 25.522 +1,1 2,3

XDAX 25.412 +1,1 3,4

MDAX 30.288 +1,4 -1,0

TecDAX 4.056 +0,8 12,1

SDAX 18.333 +1,2 6,9

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,00 -17,0

*gerundet

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October 26, 2026 12:50 ET (16:50 GMT)