XETRA-SCHLUSS/DAX legt zu - Bayer sehr fest

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 24.998 Punkten. Übergeordnet positiv wurden am Kapitalmarkt die momentan stattfindenden Gespräche zwischen dem Iran und den USA gewertet, deutlich fallende Notierungen bei der Ölsorte Brent sprechen eine klare Sprache. Keine Stimmungsaufhellung lieferte dagegen am Vormittag die ZEW-Umfrage aus Deutschland. Im Februar sank der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen entgegen den Erwartungen leicht, dies überraschte die Marktstrategen der Helaba. Zwar hat sich der ZEW-Saldo der Lageeinschätzungen verbessert, die Erholung der konjunkturellen Entwicklung scheint aber holprig zu verlaufen.

Für die Aktie von Bayer ging es um 7,4 Prozent auf 49,31 Euro nach oben, damit notierte sie auf dem höchsten Stand seit Herbst 2023. Die Tochter Monsanto hatte einen Sammelvergleich zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA geschlossen, womit ein Kapitel der Ungewissheit beenden würde. Mit der langfristigen Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden. Im Rahmen des Sammelvergleichs würde Monsanto - nach Genehmigung des Gerichts - über bis zu 21 Jahre insgesamt maximal 7,25 Milliarden US-Dollar auszahlen.

Qiagen führten mit einem Minus von 3,6 Prozent die Verliererliste im DAX an. Hintergrund war, dass der Life Science Konzern Danaher ein 10 Milliarden Dollar Gebot für das Medizintechnikunternehmen Masimo abgegeben hatte. Danaher wurde neben Thermo Fisher und Agilent aber immer wieder als möglicher Bieter für Qiagen genannt. Mit der aktuelle Entwicklung entwich etwas Übernahmefantasie aus der Qiagen-Aktie.

Shortseller nun long

Aktien aus dem Immobiliensektor zeigten sich mit grünen Vorzeichen. Größter Gewinner waren Aroundtown mit plus 4,8 Prozent. Den Impuls lieferte zum einen der als Shortseller berüchtigte Viceroy Research. Auf ihrer Internetseite teilten die Akteure mit, dass sie in der Aktie "Long" seien, während der Markt schlafe. Demnach präsentiere sich Aroundtown als konservativ bewerteter, finanziell widerstandsfähiger europäischer Immobilieninvestor mit mehreren realistischen Katalysatoren für eine Wertsteigerung. Aber auch seit Tagen leicht fallende Renditen bei Anleihen sprachen für Aktien aus dem Immobilienuniversum. Vonovia stiegen um 3,8 Prozent, Deutsche Wohnen um 4,3 Prozent und TAG Immobilien um 3,9 Prozent.

Ottobock gaben nach durchwachsenem Zahlenausweis für das vierte Quartal 4,2 Prozent ab. Der Umsatz im Kerngeschäft war etwa 1 Prozent unter Vara-Konsens ausgefallen, wie Jefferies erläuterte. Das bereinigte EBITDA habe dagegen 5 Prozent über der Marktschätzung gelegen. Indes teilte Norma mit, dass der Konzernumsatz zurückgegangen sei. Das Unternehmen begründete den Umsatzrückgang mit negativen Währungseffekten, der allgemeinen Marktschwäche in wichtigen Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft sowie dem schwachen Distributionsgeschäft mit Verbindungskomponenten. Norma verloren 3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.998,40 +0,8% +1,3%

DAX-Future 25.059,00 +0,7% +0,5%

XDAX 25.007,06 +0,7% +1,0%

MDAX 31.444,33 +0,3% +2,4%

TecDAX 3.681,04 +0,7% +0,9%

SDAX 17.846,06 +0,3% +3,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,32 +16

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

