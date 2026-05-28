XETRA-SCHLUSS/DAX leichter - TecDAX fest auf Rekordhoch

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag knapp im Minus geschlossen. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 25.092 Punkte. Die Anleger würden zunehmend nervös, denn ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA lasse nicht nur auf sich warten, es werde sogar unwahrscheinlicher angesichts erneuter militärischer Scharmützel, die die Waffenruhe auf eine harte Probe stellten. Ein Medienbericht, laut dem sich die USA und der Iran grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt haben sollen, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen, stützte im späten Handel nur kurz. "Wie oft stand schon ein Kompromiss in Aussicht und wie oft wurden die Anleger enttäuscht - erst wenn die Unterschrift trocken ist, kann man über eine Neupositionierung am Aktienmarkt nachdenken", hieß es bei CMC.

Der TecDAX blieb mit der globalen Technologiebegeisterung in Rekordlaune und gewann 1,4 Prozent auf 4.125 Punkte - ein Allzeithoch. Haupttreiber waren mit der KI-Euphorie die im Index enthaltenen Aktien der Chiphersteller bzw. der Chip-Anlagenbauer. Infineon gewannen 4,4 Prozent, Suss Microtec 2,8 Prozent und Aixtron 3,5 Prozent.

Rüstungsaktien waren mit den neuen Gewaltattacken im Nahen Osten, vor allem aber auch den jüngsten verstärkten gegenseitigen Angriffen im Krieg Russlands gegen die Ukraine gesucht. Im Handel hieß es, die fundamentale Story sei intakt, die Frage nach der Konsolidierung seit Jahresbeginn sei die des korrekten Timings für den Einstieg. Rheinmetall gewannen 4,2 Prozent. Hensoldt kamen auf ein Plus von 5,9 Prozent, Renk rückten um 5,4 Prozent vor und TKMS machten sogar einen Satz um 6,9 Prozent.

Im DAX ging es für BASF um 0,7 Prozent nach unten. Stimmungsdaten aus der Chemiebranche zeichnen weiter ein düsteres Bild. Das Ifo-Institut berichtete von einer Verschärfung des Stimmungseinbruchs in der Branche. Das Geschäftsklima in der Chemischen Industrie habe sich im Mai weiter eingetrübt. Vor allem die Erwartungen der Unternehmen brachen ein. Brenntag gaben um 1,1 Prozent nach, im MDAX büßten Lanxess 1,3 Prozent ein.

Siemens Energy gaben weiter nach, diesmal um 4,4 Prozent und waren das Schlusslicht im DAX. Die Aktie des Energietechnikunternehmens hatte im Zuge des hohen Energiebedarfs von KI-Rechenzentren stark zugelegt, sie liegt seit Jahresbeginn knapp 39 Prozent im Plus. Hier könnten Gewinnmitnahmen hinter den jüngsten Verlusten stehen.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.092 -0,3 2,5

DAX-Future 25.121 -0,5 2,3

XDAX 25.078 -0,5 2,0

MDAX 33.240 +0,7 8,5

TecDAX 4.125 +1,4 13,9

SDAX 19.090 +0,8 11,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,19 +22,0

*gerundet

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May 28, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)