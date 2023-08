XETRA-SCHLUSS/DAX mit Erholungstag nach Abverkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Minus am Vortag ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wieder nach oben gegangen. Ein klarer Trend zeichnet sich nicht ab, nachdem der DAX in der Vorwoche deutlich Federn lassen musste. Der Index schloss 0,5 Prozent höher bei 15.853 Punkten, das Tageshoch lag mit 15.984 deutlich darüber. Geht es nach den Analysten der DZ Bank, sollte es in den kommenden Monaten nach oben gehen, das DAX-Ziel haben sie zum Jahresultimo auf 17.000 Punkte erhöht. Dabei bevorzugen sie unter anderem die Aktien der Automobilhersteller, auch wegen der historisch niedrigen Bewertungen. Impulse dürfte am Donnerstag erneut die Berichtssaison liefern, unter anderem berichten Allianz, Deutsche Telekom, Henkel, Munich Re oder auch Siemens.

Delivery Hero gut positioniert

Doch auch am Berichtstag gab es einige Quartalszahlen, große Ausreißer waren nicht dabei. Mit einem Plus von 4,7 Prozent reagierte die Aktie von Delivery Hero auf das erhöhte Umsatzziel. Die Erhöhung stellt nach Einschätzung der Citigroup einen Vertrauensbeweis dar. Der Berliner Lieferdienst profitiere als ein weltweit führender Player von dem starken Wachstum im Markt für Essenslieferdienste, kommentierte die LBBW. Das Unternehmen konzentriere sich global auf Wachstumsmärkte, wobei mittlerweile der Gewinnerzielung mehr Bedeutung zugestanden werde.

Qiagen zeigten sich mit einem Plus von 0,9 Prozent. Berenberg wertet die Ergebnisse von Qiagen für das zweite Quartal als uneinheitlich. Mit einer anhaltend günstigen Entwicklung bei den EBIT-Margen sowie weiterem Verbesserungsspielraum biete das Unternehmen bessere Wachstumsaussichten als die EU-Vergleichsunternehmen im Bereich Diagnostik.

Hannover Rück schlossen 1,3 Prozent höher. Die Quartalszahlen des Finanzkonzerns liegen in der Nähe der Erwartungen, den Ausblick hat Hannover Rück bekräftigt. Daneben profitieren Fresenius von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank, der Kurs stieg um 1,2 Prozent. Bei Brenntag (+2%) deckte sich das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal mit der Konsenserwartung, lag jedoch leicht über der Erwartung von Jefferies.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.852,58 +0,5% +13,85%

DAX-Future 15.911,00 +0,5% +12,10%

XDAX 15.848,37 +0,1% +14,27%

MDAX 28.026,16 +0,4% +11,58%

TecDAX 3.138,45 +0,5% +7,44%

SDAX 13.364,98 +0,1% +12,07%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,83 -26

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 16 1 2.533,9 66,1 82,1

MDAX 25 23 2 410,8 23,2 28,5

TecDAX 16 14 0 653,3 25,4 30,6

SDAX 36 32 2 84,1 13,0 11,9

===

