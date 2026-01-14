XETRA-SCHLUSS/DAX mit Konsolidierungstag - Silber über 90 Dollar

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach unten gegangen. Nach der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen war der Markt "überkauft", ein kleiner Rücksetzer oder auch eine Konsolidierung ist dann nichts Überraschendes. Vielmehr wird eine Konsolidierung in einem Trend als "gesund" eingestuft, werden doch schon kleinere Rücksetzer gleich wieder gekauft. Auch wenn die Nachrichtenlage, vor allem die geopolitische, teils erschreckend ist, lassen sich die Optimisten an der Börse nicht die gute Laune verderben. Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 25.286 Punkten. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1660 Dollar, während die Anleihen etwas fester tendieren. Bei den Edelmetallen stach Silber mit einem Plus von über 5 Prozent heraus. Mit Kursen von über 90 Dollar je Unze legte es dieses Jahr bereits 20 Prozent zu. Die Ölpreise stiegen, den Grund lieferten zunehmende Sorgen über mögliche US-Maßnahmen im Iran und das Risiko von Lieferunterbrechungen in der Region.

Die US-Daten lieferten am Nachmittag kaum Impulse. Die starken Einzelhandelsumsätze vom November ruhen auf einer schmalen Basis und werden von einkommensstarken Haushalten angetrieben, die einen Teil ihrer jüngsten Vermögenszuwächse ausgeben, so Michael Pearce, Chefvolkswirt für die USA bei Oxford Economics.

Bayer will mit Pharma mehr verdienen

Bayer zogen kräftig um 7 Prozent an. Grund waren laut Händlern positive Aussagen zur Margenentwicklung. "Diese sollen im Pharmabereich deutlich zulegen", so ein Händler. So soll die operative Marge bis 2030 auf 30 Prozent steigen, die Markterwartung liege hier darunter.

Im DAX ging es für die RWE-Aktie zudem um 2,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat einen Anteil an dem britischen Windprojekt Norfolk an KKR verkauft. "Das kommt gut an", so ein Marktteilnehmer. Zudem wurden bei der jüngsten Windstrom-Auktion in Großbritannien Abnahmeverträge für insgesamt fünf Offshore-Entwicklungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 6,9 Gigawatt gewonnen.

Fresenius Medical Care (FMC) schlossen dagegen schwach, der Kurs fiel um 6 Prozent. "Offensichtlich drücken die Aussagen von einer Health Care Konferenz in San Francisco", so ein Händler. JP Morgan hat FMC mit "Underweight" bestätigt, die Analysten sprechen von einem "Übergangsjahr" 2026. Das Jahr stehe unter dem Einfluss der Einführung des 5008x-Systems, dabei liefen die Kosten den Vorteilen voraus.

