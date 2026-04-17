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17.04.2026 17:56:39

XETRA-SCHLUSS/DAX mit Kursfeuerwerk nach Öffnung der Straße von Hormus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag in Hausselaune gezeigt. Hintergrund war die andauernde Entspannung im Irankrieg. Die Straße von Hormus wird seitens des Iran zunächst geöffnet. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Der Preis der Ölsorte Brent brach daraufhin um fast 12 Prozent auf unter 88 Dollar das Fass ein, während der Euro aufwertete. Der DAX gewann 2,3 Prozent auf 24.702 Punkte, charttechnisch ist der Weg zum Allzeithoch damit frei.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen kräftig nach, da die Anleger nun auf weniger Zinzerhöhungen durch die Zentralbanken setzen als zuvor. Ein nachhaltiger Rückgang des Ölpreises sollte die zuletzt stark gestiegene Inflation wieder drücken. Einer der Gewinner des niedrigeren Ölpreises waren Fluggesellschaften - Lufthansa gewannen 6,9 Prozent. Für die zinssensible Vonovia-Aktie ging es 3,4 Prozent nach oben, das Infineon-Papier war mit plus 6,3 Prozent Tagesgewinner im DAX. Die defensiven Versogeraktien wurden dagegen verkauft: RWE gaben 3,8 Prozent nach und Eon 2,1 Prozent. Auch um Chemiewerte machten die Anleger einen Bogen: BASF gaben um 1,2 Prozent nach und Brenntag um 1,8 Prozent.

Keine großen Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Freitag gingen vom Kleinen Verfalltag der April-Optionen an der Eurex aus. Am Berichtstag schüttete Mercedes-Benz eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro je Aktie an die Aktionäre aus.

Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 5,2 Prozent nach oben. Hier hat Delivery-Hero-Großaktionär Prosus seinen Anteil an dem Lieferkonzern um 4,5 Prozent reduziert und diesen an den US-Technologiekonzern Uber verkauft. Damit erfüllt Prosus einen Teil der Zusagen gegenüber der EU vergangenes Jahr im Zuge des Erwerbs von Just Eat Takeaway.com.

Drägerwerk schlossen nach guten Zahlen zum ersten Quartal und nach volatilem Verlauf 3,2 Prozent fester. Der scharfe Erholungstrend der Aktie seit vergangenem Jahr dürfte weitergehen, die Erholung werde mit solchen Zahlen auch fundamental gerechtfertigt. Die EBIT-Marge habe sich auf 2,4 Prozent verbessert, der Umsatz legte um 3,5 Prozent zu und das Plus in den Auftragseingängen deute einen weiteren Anstieg an, hieß es im Handel.

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.702 2,3 0,9

DAX-Future 24.891 2,6 -1,5

XDAX 24.725 2,7 0,6

MDAX 31.952 3,3 4,3

TecDAX 3.766 3,1 4,0

SDAX 18.269 1,6 6,3

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,13 69

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 11:56 ET (15:56 GMT)

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BASF 52,77 -0,81% BASF
Brenntag SE 59,06 -1,20% Brenntag SE
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 12,70 -4,51% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Delivery Hero 21,11 5,79% Delivery Hero
Draegerwerk AG & Co. KGaA 76,80 0,79% Draegerwerk AG & Co. KGaA
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 98,00 0,41% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
E.ON SE 18,87 -2,05% E.ON SE
E.ON sp. ADRs 18,70 -2,09% E.ON sp. ADRs
Infineon AG 48,39 5,57% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 48,00 5,26% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,21 -2,59% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
RWE AG (spons. ADRs) 56,00 -2,61% RWE AG (spons. ADRs)
RWE AG St. 55,88 -3,66% RWE AG St.
Vonovia SE 24,04 3,44% Vonovia SE

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