XETRA-SCHLUSS/DAX mit leichtem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag uneinheitlich geschlossen. Während der DAX 0,1 Prozent höher schloss bei 15.740 Punkten, gaben MDAX und TecDAX leicht nach.

Unter etwas Druck standen die Konjunkturaktien wegen steigender Energiepreise. Covestro sprangen mit neuen Übernahmefantasien nach oben. Ansonsten hielten sich Anleger wegen der bevorstehen EZB-Sitzung am kommenden Donnerstag überwiegend zurück. Denn die kommende Woche hat es in sich: Vor der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Diese gelten als wichtigster Indikator für die US-Zinsentscheidung in der dann folgenden Woche.

Zinsentscheide von EZB und Fed im Fokus

Für den Markt ist völlig offen, ob die EZB tatsächlich die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen wird. Die Analystengemeinde ist in ihren Erwartungen genau zweigeteilt, hieß es dazu von den Zinsexperten der Commerzbank.

Beim Vermögensverwalter DWS geht Chef-Volkswirt Martin Moryson von einer Erhöhung aus. "Mit einem Einlagensatz von 4 Prozent sollte es das dann aber auch gewesen sein in diesem äußerst ungewöhnlichen Zinserhöhungszyklus", betonte er. Die EZB könne damit auch zeigen, dass sie es wirklich ernst meine mit der Inflationsbekämpfung.

Covesto mit Kurssprung

Konjunkturwerte standen unter leichtem Abgabedruck, vor allem bei den Bau- und Rohstoffnahen Branchen. Für gebremste Laune sorgte mit dem DIW ein weiteres Wirtschaftsinstitut mit einer gesenkten Wachstumsprognose für Deutschland. Das BIP wird für das Gesamtjahr mit einem Rückgang von 0,4 Prozent erwartet.

Heidelberg Materials, BASF und Lanxess büßten bis zu 1,6 Prozent ein. Die am Vortag gesuchten Luftfahrt-Aktien gaben als Konjunkturzykliker deutlich nach. MTU verloren 3,1 Prozent, Airbus um 0,7 Prozent.

Einen Kurssprung von 7,8 Prozent machten Covestro. Hier trieben Kreiseberichte, es sei ein erstes Aufsichtsratstreffen zum Thema Übernahmeinteresse durch Adnoc angesetzt worden. Nach 11 Wochen Untätigkeit werde es auch Zeit dafür, hieß es im Handel.

Bei Zalando (-5,1%) beschleunigten sich die Verkäufe nach den jüngsten schwachen Daten aus dem deutschen Einzelhandel.

Die Aktien der deutschen Autobauer VW, BMW und Mercedes-Benz legten um bis zu 1,2 Prozent zu. Zwar gab es zurückhaltende Analystenstimmen zur Branche; die Automesse IAA in München bezeichneten Händler aber als unerwarteten Erfolg für die Deutschen trotz hoher chinesischer Präsenz.

CTS Eventim kletterten um 3,9 Prozent nach oben. Die Analysten der Bank of America hatten den Ticketvermarkter zum Kauf empfohlen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.740,30 +0,1% +13,05%

DAX-Future 15.756,00 +0,2% +11,01%

XDAX 15.744,29 +0,1% +13,52%

MDAX 27.060,64 -0,4% +7,74%

TecDAX 3.090,84 -0,6% +5,81%

SDAX 13.080,12 -0,0% +9,68%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,02 +6

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 20 1 2.971,9 65,0 60,3

MDAX 19 30 1 400,9 20,3 20,5

TecDAX 12 17 1 649,0 19,3 22,2

SDAX 28 38 4 76,7 7,9 8,8

===

