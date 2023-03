XETRA-SCHLUSS/DAX mit Nullnummer - Zinsen steigen deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Start im Minus schloss der deutsche Aktienmarkt am Dienstag kaum verändert, der DAX schloss bei 15.365 Punkten. Die Berichtssaison lieferte einige Überraschungen, vor allem aus der zweiten Reihe. Die Musik spielte allerdings am Anleihenmarkt. Die Anleihen gerieten unter Druck, nachdem die deutschen Einfuhrpreise im Januar gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent stiegen. Vor allem die Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien mahnten, dass die Verbraucherpreise nicht so schnell fallen könnten wie erhofft. Die Rendite der Bundesanleihe stieg auf bis 2,70 Prozent, dies war der höchste Stand seit 2011. Vor allem die Aktien der Banken profitieren vom Zinsumfeld, so stiegen Deutsche Bank um 2,2 Prozent, für die Commerzbank ging es um 3,3 Prozent nach oben.

Bei Bayer enttäuscht die Pharmasparte - PVA und Aixtron top

Für Bayer ging es nach Geschäftszahlen um knapp 4 Prozent nach unten. Wie Jefferies anmerkte, hat sich der Pharmabereich schwächer als erwartet entwickelt. Das bereinigte EBITDA sei mit 1,43 Milliarden Euro unter der Marktschätzung von 1,57 Milliarden geblieben, die Marge sei um 90 Basispunkte gefallen. Die Umsätze in der Sparte haben mit 4,86 Milliarden Euro die Erwartung von 5,21 Milliarden ebenfalls verfehlt.

Die Viertquartalszahlen von PVA Tepla (+10,8%) fielen "sehr stark" aus, hieß es. Die Markterwartung an das EBITDA sei um mehr als 40 Prozent geschlagen worden. Auch der Ausblick überzeuge. Auch Flatexdegiro (+9,2%) legte gute Geschäftszahlen für das vierte Quartal vor. Diese sind laut der Deutschen Bank sowohl beim Umsatz wie auch bei der bereinigten EBITDA-Marge besser als erwartet ausgefallen.

Für Aixtron ging es um mehr als 12,5 Prozent nach oben. Das Wachstum habe wie erhofft in allen Bereichen kräftig zugelegt, die hauseigenen Ziele für 2022 seien erreicht worden, heißt es. Auch für 2023 wird im Ausblick ein zweistelliges Prozentwachstum erwartet, die EBIT-Marge soll mit 25 bis 27 Prozent sogar über den 23 Prozent des Vorjahres liegen.

Gut kamen die Geschäftszahlen von Baywa (+4,1%) im Handel an. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen noch leicht übertroffen. Positiv wurden die Zahlen und der Ausblick von Sixt aufgenommen, für die Aktie ging es um knapp 6 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.365,14 -0,1% +10,35%

DAX-Future 15.383,00 -0,3% +10,45%

XDAX 15.364,33 -0,3% +10,78%

MDAX 28.648,13 -0,1% +14,06%

TecDAX 3.207,34 -0,8% +9,80%

SDAX 13.382,67 -0,1% +12,22%

Bund-Future 132,77 -79

DAX 16 24 0 4.602,5 94,8 59,0

MDAX 20 30 0 743,5 35,1 23,5

TecDAX 8 22 0 875,8 28,9 19,6

SDAX 32 35 3 172,1 9,9 6,4

