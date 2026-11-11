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11.11.2026 17:49:41

XETRA-SCHLUSS/DAX nahe am Allzeithoch - Kursfeuerwerk bei Siemens Energy

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Für den deutschen Börsenindex DAX ist es am Mittwoch weiter nach oben gegangen. Neben der wieder verbesserten Stimmung für Technologieaktien sorgte Konjunkturoptimismus für Rückenwind. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hob seine Wachstumsprognosen für Deutschland an. Unterstützend wirkte zudem der auf ein 18-Monatstief gefallene Euro, der die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure stärkt. Auslöser des Dollar-Anstiegs waren vor allem höhere Erwartungen an weitere Zinserhöhungen in den USA nach überraschend hohen Inflationsdaten. Daneben wurden die andauernden Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine positiv zur Kenntnis genommen.

Der DAX ging mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 26.663 Punkte aus dem Handel. Er liegt damit nur noch rund 30 Punkte unter seinem Rekordhoch.

Klarer Tagessieger waren Siemens Energy. Die Aktie machte einen Satz um 10,8 Prozent. Der Energietechnikkonzern überzeugte mit Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2026 und erfüllte bzw. übertraf seine bereits angehobenen Ziele. Besonders stark entwickelten sich das Geschäft mit Gasturbinen und die Netztechnik, die auch von der hohen Nachfrage im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren profitiere. Zudem erreichte die Windkrafttochter Siemens Gamesa wieder die Gewinnschwelle. Für zusätzlichen Rückenwind sorgten ambitionierten Wachstumsziele bis 2030, eine mehr als verdreifachte Dividende sowie ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm.

Hinter Siemens Energy ragten im DAX Infineon mit einem Plus von 6,3 Prozent heraus. Auslöser war zurückgekehrter Optimismus für Aktien mit KI-Fantasie. Das US-Unternehmen Coreweave beflügelte mit einem unerwartet positiven Ausblick ebenso die Branchenstimmung wie die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung.

Die Versorger RWE und Eon legten Zahlen für die ersten neun Monate vor, die insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprachen. RWE rechnet angesichts der guten Geschäftsentwicklung nun mit einem Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Eon bestätigte seine Jahresziele. RWE gewannen 1,8 Prozent, während Eon um 1,7 Prozent nachgaben.

Ebenfalls im DAX verlor die Brenntag-Aktie 3,5 Prozent. Der Chemikalienhändler steigerte zwar Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten und bekräftigte auch die Jahresprognose. Im Handel hieß es aber, das operative Ergebnis liege leicht unter den Erwartungen.

Beim Industriedienstleister Bilfinger zeigte sich die ausbleibende Belebung des Geschäfts im abgelaufenen Quartal in rückläufigem Umsatz und Ergebnis, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. Zugleich verbesserte sich der Auftragseingang signifikant um ein Viertel. Der Kurs schloss 2,8 Prozent tiefer.

Für KWS Saat ging es um 3,2 Prozent abwärts. Bei dem Saatgutkonzern stieg der Umsatz im Quartal um knapp 4 Prozent, allerdings sank zugleich der Nettoverlust deutlich, bedingt durch positive Sondereffekte im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Jahresprognose bestätigte KWS - allerdings unter der Voraussetzung eines sich erholenden Agrarumfelds. Die DZ Bank bezeichnete den Bericht als leicht unter den Erwartungen.

Um 2,8 Prozent nach oben ging es für SFC Energy. Der Brennstoffzellenhersteller schrieb nach detaillierten Ergebnissen in den ersten neun Monaten schwarze Zahlen und verbesserte die Margen erheblich. Die Ende Oktober zum zweiten Mal angehobenen Gewinnziele sowie das Umsatzziel bestätigte das Unternehmen.

Adesso machten einen Satz um rund 18 Prozent, nachdem der IT-Dienstleister starke Geschäftszahlen präsentiert hatte. Dazu trugen KI- und Digitalisierungsnachfrage bei.

Die Containerreederei Hapag-Lloyd schraubte ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 vor dem Hintergrund unerwartet robuster Frachtraten erneut nach oben. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass die Prognose wegen volatiler Frachtraten und andauernder geopolitischer Spannungen mit erheblicher Unsicherheit behaftet sei. Die Aktie verteuerte sich um 6,3 Prozent.

Eine Kursexplosion erlebte die Singulus-Aktie. Der Maschinenbauer hat einen Großauftrag von Elon Musks SpaceX über mehr als 60 Millionen Euro erhalten für eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Solarzellen. Singulus schossen um 108 Prozent nach oben auf 26,50 Euro.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.663 +1,2 8,8

DAX-Future 26.770 +0,6 7,2

XDAX 26.688 +0,7 8,6

MDAX 31.075 +0,1 1,5

TecDAX 4.108 +1,9 13,3

SDAX 18.137 +0,5 5,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,46 -19,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)

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