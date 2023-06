XETRA-SCHLUSS/DAX nähert sich der 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 15.949 Zählern und notiert damit weiter nahe der Marke von 16.000 Punkten. Mit großen Schritten nähert er sich dem Halbjahresultimo am Freitag, die Performance kann sich sehen lassen. Auch wenn die hohe Inflation, steigende Zinsen und eine technische Rezession hierzulande es kaum vermuten lassen, liegt der DAX doch seit Jahresbeginn rund 14 Prozent im Plus. Die rote Laterne seit Jahresbeginn hat mit dem heutigen Abschlag die Aktie von Zalando übernommen, die großen Gewinner der ersten sechs Monate heißen HeidelbergCement, Adidas und Rheinmetall.

Analysten zweifeln an Geschäftsmodell von Zalando

Zalando stellten mit einem Abschlag von 5,8 Prozent den Verlierer im DAX. Ein negativer Kommentar von Bernstein belastete, die Analysten zweifeln an dem Geschäftsmodell. Die Abhängigkeit der Plattformen von großen Marken, die ihrerseits online aufgeholt hätten, führe zum doppelten Nachteil höherer Preisempfindlichkeit und geringerer Preissetzungsmacht. Bernstein glaubt nicht daran, dass Zalando seine langfristigen Ziele erreichen wird.

Siemens Energy erholten sich um weitere 6,7 Prozent. Hier halfen die jüngsten Kommentare der Analysten, unter anderem hatte am Vorabend JP Morgan für Vertrauen gesorgt. Auf der anderen Seite wurden die Analysten der Societe Generale für den Bereich Digital Industries von Siemens vorsichtiger, die Aktie büßte im späten Handel ein und schloss 3,1 Prozent niedriger. Bayer schlossen kaum verändert, hier gab es die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA, eine hochdosierte Version des gemeinsam mit dem US-Partner Regeneron entwickelten Augenmittels Eylea zunächst nicht zuzulassen. Bei Covestro wurde das Minus von 3,3 Prozent mit Gewinnmitnahmen begründet, nachdem jüngst auf ein Übernahmegebot gesetzt wurde.

Elmos Semiconductor zogen 7,4 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen verkauft seine Waferfertigung in Dortmund. Die Analysten von Warburg gehen davon aus, dass die Hürden für eine behördliche Genehmigung diesmal sehr niedrig liegen dürften, da Littelfuse in den USA ansässig sei. Der Transaktionspreis von 93 Millionen Euro sei leicht höher als die in der ursprünglich geplanten Transaktion mit Silex verhandelten 85 Millionen Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.949,00 +0,6% +14,55%

DAX-Future 16.086,00 +0,7% +13,33%

XDAX 15.962,40 +0,4% +15,09%

MDAX 27.220,45 +1,2% +8,37%

TecDAX 3.145,41 +1,6% +7,68%

SDAX 13.294,42 +1,0% +11,48%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,73 +54

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 35 5 0 2.946,4 69,6 64,2

MDAX 44 4 2 449,6 19,7 20,7

TecDAX 28 2 0 652,6 20,4 19,6

SDAX 53 16 1 91,3 12,4 13,6

===

