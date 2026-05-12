XETRA-SCHLUSS/DAX rutscht unter 24.000 Punkte

DOW JONES--Deutlich abwärts ging es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt. Teilnehmer sprachen von einer Vielzahl von Belastungsfaktoren. Der Iran-Krieg zieht sich länger hin und belastet die globale Wirtschaft stärker, als bisher schon befürchtet. Die Inflation legt auch auf Grund der steigenden Energiepreise zu und wird die Notenbanken dazu animieren, letztendlich die Leitzinsen zu erhöhen. Steigende Zinsen lieferten einen weiteren Stimmungsdämpfer für Aktien. Dazu kam noch die Regierungskrise in Großbritannien. Dort forderten Anleger an den Anleihemärkten eine höhere Risiko-Prämie, in der Folge stiegen die Zinsen britischer Anleihen und zogen Bundesanleihen mit nach oben. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um 5 Basispunkte auf 3,10 Prozent. Am Ende des Tages schloss der DAX, auch wegen der Verluste an der Wall Street, 1,6 Prozent tiefer bei 23.955 Punkten.

Unternehmensseitig lieferte die Berichtssaison Impulse für die Einzelwerte. Tagesgewinner im DAX waren Bayer mit Plus 3,7 Prozent. Das Unternehmen hat im Auftaktquartal anders als vom Markt erwartet deutlich mehr verdient. Angetrieben wurde das Ergebnis vom starken Agrargeschäft.

Tagesverlierer im DAX waren - ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen - Munich Re mit einem Minus von 6,1 Prozent. Der Rückversicherer profitierte zwar von einem geringeren Großschadensaufkommen und einem guten Ergebnis in der Kapitalanlage ; der Gewinn legte aber dennoch nicht ganz so stark zu, wie Analysten geschätzt hatten.

Siemens Energy, und damit ein weiteres DAX-Schwergewicht, gaben um 5,1 Prozent nach. Hier belastete, dass der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa die für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 angekündigte Gewinnschwelle wohl nicht schon im nächsten Quartal erreicht.

Thyssenkrupp verloren 3,9 Prozent. Das Unternehmen hat bei einem leichten Umsatzrückgang im zweiten Quartal das operative Ergebnis deutlich verbessert und die Markterwartungen übertroffen. Unter dem Strich steht aber ein Verlust.

Jenoptik machten einen Sprung um 7,8 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen hohen Auftragseingang erzielt und die Erwartungen des Marktes sowohl beim Umsatz als auch Gewinn teils deutlich übertroffen. Ionos stiegen um 9,6 Prozent. Ionos hat im ersten Quartal einstellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn und Umsatz verzeichnet und die Zahl der Kunden deutlicher als im Vorjahr ausgebaut. Die operative Gewinnmarge sank leicht, dies begründete der Webhosting-Anbieter mit höheren Marketingaufwendungen im Quartal im Vorjahresvergleich.

Für die "Mutter" ging es um 4,8 Prozent nach oben, United Internet hat im ersten Quartal Umsatz, die Zahl der Kunden und den operativen Gewinn EBITDA leicht gesteigert. Carl Zeiss Meditec schlossen nach Zahlen 12,4 Prozent im Plus, Analysten sprachen mit Blick auf geplante Einsparungen von einer Trendwende. Elmos Semiconductor verloren 11,7 Prozent. Hier drückte, dass zwei Großaktionäre Aktien platziert haben.

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Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.955 -1,6 -2,1

DAX-Future 24.032 -1,3 -1,1

XDAX 23.974 -1,3 -2,5

MDAX 31.010 -1,4 1,3

TecDAX 3.709 -1,5 2,6

SDAX 18.097 -2,5 5,3

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,81 -47

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 12, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)