XETRA-SCHLUSS/DAX schließt über 15.000 - Verfall setzt keine Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der scharfen Korrektur am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss erholt. Der DAX schloss über 15.000 Punkten. Konjunktur, Inflation und Erwartungen an den Zinsanhebungspfad der Zentralbanken prägten das übergeordnete Geschehen. Positiv bewerteten Marktteilnehmer, dass die stellvertretende US-Notenbankpräsidentin Lael Brainard und der Präsident der New Yorker Fed John Williams Forschritte im Kampf gegen die Inflation sehen. Allerdings brauche es Zeit, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel zu drücken. Der kleine Verfall an den Terminmärkten sorgte für keine größeren Bewegungen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 15.034.

Rally seit Jahresbeginn ist erst einmal ins Stocken geraten

Trotz der Erholung am Freitag glauben viele Beobachter, dass die Rally seit Jahresbeginn erst einmal ins Stocken geraten ist. "Nach einem fulminanten Jahresauftakt hat den Aktienmarkt die Realität in dieser Woche wieder eingeholt. Deutlich schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten vor allem aus den USA zeigen eine Abkühlung der Wirtschaft an und das Rezessionsgespenst feierte sein Comeback auf dem Börsenparkett. Gleichzeitig lassen die Notenbanken keine Bereitschaft erkennen, von ihrem restriktiven Kurs abzuweichen", heißt es bei CMC. Den Anlegern dürfte mindestens in der ersten Jahreshälfte 2023 noch ein ziemlich kalter Wind der Geldpolitik entgegenwehen.

Auf Unternehmensseite war es sehr ruhig. Siemens Energy schlossen nach volatilem Verlauf 0,7 Prozent fester. Unter dem Strich wurden wegen Rückstellungen bei der Windenergie-Tochter Gamesa die Erwartungen verfehlt und die Jahresprognose kassiert. Der Auftragseingang der Gruppe ist allerdings um 35 Prozent gestiegen. Und die Cashflow-Prognose wurde aufgrund der besseren Entwicklung außerhalb von Gamesa und der starken Auftragslage angehoben. Die UBS erwartet zudem einen zukünftig geringeren Margendruck.

Linde stiegen um 1,0 Prozent. Mit Wirkung zum 27. Februar wird die Aktie aus dem DAX gestrichen. Das könnte nach Aussage eines Marktteilnehmers die Intensität der zu erwartenden Verkäufe der Index-Investments erhöhen.

Im DAX gewannen Covestro mit einer Kaufempfehlung 2,5 Prozent. Zalando zogen um rund 5 Prozent an, gestützt von positiven Sektorvorgaben. Auf der anderen Seite fielen Deutsche Telekom nach einem Cyber-Angriff auf die US-Tochter um 0,1 Prozent. Conti gaben 1,1 Prozent ab, Jefferies hatte sich negativ zu den Autozulieferern geäußert.

Hypoport mit Kapitalerhöhung

Das Interesse an einer Kapitalerhöhung von Hypoport ist nach Aussage eines Marktteilnehmers gut gewesen. Andererseits seien die Stücke zu einem starken Abschlag von knapp 10 Prozent bei 132 Euro platziert worden. Der Kurs fiel um 3,7 Prozent auf 140,80 Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.033,56 +0,8% +7,97%

DAX-Future 15.084,00 +0,6% +8,30%

XDAX 15.029,83 +0,2% +8,37%

MDAX 28.476,56 +1,3% +13,37%

TecDAX 3.153,30 +0,4% +7,95%

SDAX 13.158,16 +1,2% +10,33%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,17 -128

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 10 0 3.447,6 65,2 64,9

MDAX 44 6 0 579,0 30,4 42,5

TecDAX 22 8 0 688,4 22,0 21,8

SDAX 58 12 0 143,5 7,4 10,9

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2023 11:49 ET (16:49 GMT)