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WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093

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21.07.2026 17:59:41

XETRA-SCHLUSS/DAX schließt über 25.000 Punkten

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag dank eines Schlussspurts freundlich geschlossen. Der DAX legte um 0,7 Prozent auf 25.011 Punkte zu und nahm damit wieder die runde Marke. Europaweit waren Technologiewerte mit KI-Bezug gesucht: im DAX lagen Infineon mit einem Plus von 5,5 Prozent vorn, Siemens Energy folgten mit 3,6 Prozent - dank des enormen Stromhungers und der Netzinfrastruktur für neue KI-Rechenzentren. Auch Hochtief (+1,7%) waren gesucht - wegen des Booms bei Rechenzentren.

Positiv wurde zur Kenntnis genommen, dass der ZEW-Index der deutschen Konjunkturerwartungen stärker gestiegen war als vom Markt veranschlagt. Den erneuten Anstieg werteten die Marktstrategen der Helaba positiv. Er zeuge von einer gewissen konjunkturellen Zuversicht, unabhängig davon, dass die Lage mit der Eskalation am Persischen Golf schwieriger werde. Mit einem größeren Einfluss der Daten auf die EZB-Zinserwartungen sei aber nicht zu rechnen.

Sartorius (-7,6%) standen stark unter Abgabedruck. Im DAX gaben Merck KGaA (-0,5%), Siemens Healthineers (-0,8%) und Qiagen (-0,4%) ebenso nach. Im Handel wurde auf die Zahlenvorlage des US-Wettbewerbers Danaher verwiesen, die die Stimmung eingetrübt habe. Während Danaher im zweiten Quartal abgeliefert habe, verfehle der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Erwartung.

Jungheinrich fielen zunächst, erholten sich dann aber und schlossen 0,5 Prozent höher. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte eine Prüfung eingeleitet. Dabei ging es um den Abschluss des ersten Halbjahrs 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts, in dem der Gabelstaplerhersteller mit Bewertungen von Vermögenswerten gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll. Fraport gaben um 1,2 Prozent nach - gedrückt durch eine Abstufung durch Barclays. Die wenig liquide Aktie von Hamburger Hafen & Logistik lag 0,9 Prozent im Plus. Das Unternehmen hatte wegen Umbauarbeiten, aber auch wegen des schwierigen Umfelds die Gewinnprognose gesenkt. Drägerwerk (+4,3%) hob die Margenprognose nach Zollrückerstattungen an.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.011 +0,7 2,0

DAX-Future 25.132 +1,3 1,1

XDAX 25.032 +1,0 1,8

MDAX 31.813 +0,4 3,9

TecDAX 3.777 +0,1 4,3

SDAX 18.362 +0,4 7,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,62 -17,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

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AIXTRON SE 41,65 -1,28% AIXTRON SE
Draegerwerk AG & Co. KGaA 76,40 0,26% Draegerwerk AG & Co. KGaA
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 95,60 1,49% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Fraport AG 66,10 -0,30% Fraport AG
Hamburger Hafen und Logistik AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 12,20 -0,08% Hamburger Hafen und Logistik AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) 21,70 0,00% HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
HOCHTIEF AG 457,40 -1,34% HOCHTIEF AG
Infineon AG 69,62 2,56% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 69,00 2,99% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Jungheinrich AG 25,14 1,37% Jungheinrich AG
Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt 27,00 1,50% Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
Merck KGaA 137,10 2,43% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 35,29 -0,66% QIAGEN N.V.
Sartorius AG St. 178,40 0,45% Sartorius AG St.
Sartorius AG Vz. 220,50 0,68% Sartorius AG Vz.
Siemens Energy AG 151,02 -4,57% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 34,62 0,23% Siemens Healthineers AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,75 0,36% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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