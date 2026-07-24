XETRA-SCHLUSS/DAX schließt wieder über 25.000 Punkten

DOW JONES--Nach den heftigen Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder Boden gutgemacht und den Löwenanteil der Vortagesabgaben aufgeholt. Der DAX legte um 1,4 Prozent auf 25.099 Punkte zu und profitierte vom Aufschlag der SAP-Aktie (+9,3%) nach Zahlenausweis. Für leichte Entspannung sorgte zudem der etwas gesunkene Ölpreis, die europäische Erdölsorte Brent kostete wieder deutlich unter 100 US-Dollar. Diese Marke war am Vortag übersprungen worden. Allerdings warnten Händler vor übertriebenem Optimismus, denn der Ölpreisrückgang sei kaum mehr als eine technische Korrektur. Die Lage im Nahen Osten lasse kaum auf eine zeitnahe Normalisierung des Angebots schließen. Zur positiven Stimmung passten positive Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone - trotz der erneuten Eskalation des Iran-Kriegs.

SAP hatte solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt, die dazu beitragen dürften, einige der KI-bezogenen Sorgen zu zerstreuen, hieß es von Metzler. Das Wachstum beim Current Cloud Backlog (CCB) habe sich entgegen den Befürchtungen einer weiteren Verlangsamung wieder beschleunigt, angetrieben durch die zugrunde liegende Geschäftsdynamik. Das operative Ergebnis habe dagegen 5 Prozent unter dem Konsens gelegen, wobei sich das Wachstum stark verlangsamt habe.

Die VW-Aktie notierte dagegen 2 Prozent im Minus - nach Licht und Schatten bei den Geschäftszahlen. Von einem soliden zweiten Quartal sprach JP Morgan. Die Konzernmarge habe jedoch unter der Erwartung gelegen. Auch das Betriebsergebnis sei unter dem vom Unternehmen ermittelten Konsens ausgefallen. Zudem hatte der Konzern nach einem schwierigen zweiten Quartal den Umsatzausblick gesenkt, die Margenprognose aber bestätigt. Zusätzlich hat VW auch die Absatzprognose für 2026 reduziert.

Adidas schlossen 1,6 Prozent tiefer - belastet vom Ausblick eines US-Wettbewerbers. Munich Re (+0,6%) machte überraschend Angaben zur Ergebnisentwicklung. Der Rückversicherer hat im zweiten Quartal mehr verdient als gedacht und von einer geringen Großschadensbelastung und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert. Atoss Software (+9,8%) hat in der zweiten Periode die zweistelligen Prozentwachstumsraten bei Umsatz und Gewinnen fortgesetzt, die Marge verbessert und sich auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr gesehen.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.099 +1,4 2,5

DAX-Future 25.197 +1,4 0,4

XDAX 25.106 +1,4 2,1

MDAX 31.966 +0,9 4,2

TecDAX 3.770 +1,9 4,1

SDAX 18.229 +0,7 6,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,48 +36,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)