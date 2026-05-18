XETRA-SCHLUSS/DAX startet erholt in neue Börsenwoche - Schwergewichte stützen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist erholt in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 24.308 Punkte. Er machte damit die herben Verluste vom Freitag fast komplett wieder wett. Stützend wirkten iranische Medienberichte, laut denen die USA dem Iran eine temporäre Aufhebung der Ölsanktionen angeboten haben sollen als Teil der laufenden Friedensverhandlungen beider Länder. Dazu gab es Nachrichten, wonach der Iran über den Vermittler Pakistan den USA ein neues Angebot unterbreitet haben soll.

Die kräftige Erholung war auch Kursgewinnen bei Indexschwergewichten zu verdanken. So verbesserten sich SAP um 2,6, Rheinmetall um 4,6 und Deutsche Telekom um 4,0 Prozent. Fest lagen auch die Versorgeraktien Eon (+1,4%) und RWE (+2,3%) im Markt.

Mit einem Plus von 4,8 Prozent waren Deutsche Börse Tagesgewinner im DAX. Die Jefferies-Analysten werteten es als positiv, dass The Children's Investment Fund (TCI) mit einer offen gelegten Beteiligung von 5,15 Prozent den Weg zurück in den Aktionärskreis der Börse gefunden habe - fast genau 20 Jahre, nachdem der aktivistische Investor das Übernahmeangebot der Deutschen Börse für die Londoner Börse blockiert hatte. Die Agenda von TCI ist - sofern überhaupt eine existiert - bislang nicht bekannt. Die Analysten vermuten jedoch, dass sich TCI nicht mit der Rolle des bloßen Passagiers zufriedengeben wird. Die Deutsche Börse befindet sich gerade im Übernahmeprozess der Allfunds Group.

Die Unicredit baute derweil ihre Beteiligung an der Commerzbank weiter aus, was am Markt aber nicht überraschte. Commerzbank gaben um 1,5 Prozent nach. Die Italiener haben sich über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere Commerzbank-Titel gesichert. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorging, sind der Unicredit aktuell direkt und indirekt 38,87 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen, nach zuvor 32,64 Prozent. Der Commerzbank-Vorstand empfiehlt den eigenen Aktionären auch weiterhin, das Übernahmeangebot der italienischen Bank auszuschlagen.

Für die Aktie von Sartorius ging es im MDAX um 5,5 Prozent nach oben. Hier trieb eine Kreise-Meldung vom Wochenende, wonach der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine beträchtliche Beteiligung an Bio-Rad Laboratories aufgebaut haben soll. Das Unternehmen hält eine Beteiligung an Sartorius von rund 5 Milliarden Dollar. Elliott ist der Meldung zufolge der Ansicht, dass Sartorius ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten ist.

Delivery Hero schlossen 5,6 Prozent fester. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der US-Fahrdienstleister Uber seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst kräftig aufgestockt auf nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt.

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.308 1,5 -1,0

DAX-Future 24.376 1,9 -2,8

XDAX 24.331 2,0 -1,0

MDAX 31.440 0,2 2,7

TecDAX 3.864 1,8 6,5

SDAX 18.429 0,3 7,4

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,34 7

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May 18, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)