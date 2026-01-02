Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

02.01.2026 17:55:39

XETRA-SCHLUSS/DAX startet gut behauptet in neues Börsenjahr

Von Thomas Leppert

DOW JONES--Der deutsche Aktienindex DAX hat sich zum Start in das Börsenjahr nur wenig bewegt. Bei Einzelwerten kam es dagegen zu teils starken Kursbewegungen, und das überwiegend ohne neu Nachrichten. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher mit 24.539 Punkten. Einen besseren Start erwischten der Nebenwerteindex MDAX und der Kleinwerteindex SDAX mit Aufschlägen bis 1,2 Prozent.

Sehr fest zeigten sich im DAX die beiden Versorgertitel RWE und Eon mit Gewinnen von 3,2 bzw. 2,0 Prozent. Siemens Energy legten um 2,0 Prozent zu. Auch Aktien aus dem Wind- und Sonnenenergiesektor zogen an. SMA Solar verteuerten sich um 4,9 Prozent, Nordex um 3,9 oder Energiekontor um 5,6 Prozent. Bei den Versorgern könnten gestiegene Erdgaspreise gestützt haben angesichts des kalten Wetters auf dem gesamten Kontinent mit Temperaturen unter oder nahe dem Normalwert. In Westeuropa wird dazu kälteres Wetter erwartet, weil sich ein arktisches Kaltluftgebiet ausbreitet.

Auch Autowerte waren gesucht. VW legten um 2,8 und Mercedes-Benz um 3,1 Prozent zu. DAX-Tagessieger waren MTU Aero mit einem Plus von 4,8 Prozent. Als Bremser erwies sich das Schwergewicht SAP mit einem Abschlag von 3,0 Prozent. Noch schwächer im Markt lagen die Versicherer Munich Re und Hannover Rück mit Abgaben bis 3,9 Prozent.

Der zuletzt nach einer zwischenzeitlichen Gegenbewegung wieder auflebende Hype um künstliche Intelligenz (KI) und die dafür benötigte Infrastruktur sorgte bei einigen Werte aus der zweiten und dritten Reihe für viel Bewegung. Im Halbleitersegment ging es für Aixtron um 13,2 Prozent nach oben, für Suss um 4,3 Prozent und für Elmos um 2,5 Prozent.

Stärker zulegen konnten - ohne neue Nachrichten - auch Stahlaktien. Thyssenkrupp gewannen 4,8 Prozent, für Salzgitter ging es sogar um 11,5 Prozent nach oben.

Geldvermögen der Deutschen steigt auf zehn Billionen Euro

Unterdessen ist das Geldvermögen der Deutschen dank hoher Sparleistung und Börsenboom im abgelaufenen Jahr um 6,3 Prozent auf zehn Billionen Euro gestiegen. Die Sparquote lag 2025 leut einer neuen Studie voraussichtlich 10,4 Prozent und damit leicht über dem langfristigen Vor-Corona-Durchschnitt. Als Motiv wird die hohe wirtschaftliche und politische Unsicherheit gesehen. Die Börsenrally sei der zweite zentrale Faktor für den Anstieg des Geldvermögens. "Allein der DAX hat auf Jahressicht 23 Prozent zugelegt. Aktienkursgewinne trugen mit rund 290 Milliarden Euro entscheidend zum Vermögensaufbau", so die Autoren der Studie.

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.539,34 +0,2%

DAX-Future 24.673,00 -0,3%

XDAX 24.528,48 -0,2%

MDAX 30.979,74 +1,2%

TecDAX 3.624,29 +0,1%

SDAX 17.355,68 +1,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,13 -46

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 22 18 0 3.438,2 48,7 1.570,9 23,2

MDAX 35 15 0 551,4 24,2 267,9 11,5

TecDAX 17 13 0 939,7 20,8 371,9 8,6

SDAX 38 28 4 127,4 8,9 73,7 6,6

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 11:56 ET (16:56 GMT)

