XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit Aufschlägen in die neue Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der DAX legte um 1,1 Prozent zu auf 13.266 Punkte. Das Geschäft wurde als ruhig beschrieben und weitgehend impulslos. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Berichtstag nicht gehandelt. Stützend wirkten die ruhigen Anleihemärkte. Sorgen macht aber unverändert die Inflation: In Deutschland sprangen die Erzeugerpreise im Mai um 33,6 Prozent zum Vorjahr. Das war der größte Anstieg seit 1949. Auf Unternehmensseite blieb es ruhig.

Gesucht waren Luftfahrtwerte: Airbus gewannen 3, für MTU ging es gleich um 5,3 Prozent nach oben. Der Bankensektor profitierte von der jüngsten Erholung am Anleihemarkt. Die vielbeachtete Zinsdifferenz zwischen italienischen Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit und Bundesanleihen hat wieder sich auf 200 Basispunkte eingeengt. Der Spread gilt als wichtiger Stress-Indikator in der Eurozone . Deutsche Bank stiegen 2,8 Prozent und Commerzbank 4,5 Prozent.

Bayer gewinnt weiteren Glyphosat-Prozess

Für Bayer ging es 1,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat den vierten Glyphosat-Prozess in Folge gewonnen. Hellofresh stiegen um 4,1 Prozent. Der im DAX verbliebene Lieferdienst wurde nach Händlerangaben nun höher in den Portfolios gewichtet, nachdem Delivery Hero (+3,8%) den Index verlassen musste. Zurück im DAX sind zudem Beiersdorf (+4,3%).

Für kräftigere Kursbewegungen sorgten Einschätzungen von Analysten. So sprangen Varta um 1,4 Prozent nach oben, hier hat Goldman Sachs die Beobachtung der Aktien mit "Buy" wiederaufgenommen und sieht ein Kursziel von 102 Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.265,60 +1,1% -16,49%

DAX-Future 13.249,00 +1,2% -16,25%

XDAX 13.273,13 +0,8% -16,25%

MDAX 27.483,21 +1,6% -21,75%

TecDAX 2.835,19 +0,4% -27,68%

SDAX 12.403,97 +1,2% -24,43%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 143,29 -106

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien

DAX 28 12 0 2.499,2 55,8

MDAX 39 11 0 631,0 38,8

TecDAX 22 8 0 544,4 21,3

SDAX 49 18 3 114,0 7,7

===

