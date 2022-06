XETRA-SCHLUSS/DAX startet vorsichtig höher in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag weiter nach oben gegangen. Die Gewinne vom Vormittag konnten allerdings nicht verteidigt werden, vielmehr nutzten Investoren die höheren Kurse, um ihr Risiko zu minimieren. So legte der DAX um 0,5 Prozent auf 13.186 Punkte zu, im Tageshoch notierte er mit 13.378 Zählern deutlich darüber. Positiv wurde die Kapitalerhöhung beim Hersteller von Windenergieanlagen Nordex aufgenommen, die Aktien schlossen knapp 6 Prozent im Plus. Der in Schloss Elmau stattfindende G7-Gipfel lieferte für den Aktienmarkt keine direkten Impulse.

Europas Notenbanker tagen in Sintra

In den Fokus besonders am Rentenmarkt rückt die dreitägige Jahrestagung der EZB im portugiesischen Sintra, die am Abend mit der Eröffnungsrede von EZB-Chefin Christine Lagarde startet. Dort wird nach Einschätzung der LBBW verstärkt nach Signalen hinsichtlich des Tempos der bevorstehenden Zins-Normalisierung und bezüglich des avisierten Anti-Fragmentierungsinstruments Ausschau geschaut. Am Anleihemarkt lösten derweil die Inflationssorgen die Rezessionssorgen aus der Vorwoche ab, für die Kurse der Anleihen ging es in Folge deutlich nach unten. Wie hoch die Inflation in Europa im Juni war, wird am Freitag veröffentlicht.

Nachrichtenlage vergleichsweise dünn

Die Nachrichtenlage war für einen Montag vergleichsweise dünn, so lieferten Analysten vermehrt die Impulse. Positiv kam an der Börse die Kapitalerhöhung bei Nordex an. Im Handel hieß es, über eine Kapitalerhöhung sei bereits spekuliert worden und der Großaktionär Acciona habe sie ohne Abschlag auf den Schlusskurs vom Freitag gezeichnet. Nordex fließen so knapp 140 Millionen Euro zur Stärkung der Bilanz zu.

Jungheinrich gewannen 2,3 Prozent. Das Unternehmen sieht sich auf Kurs, die bis 2025 gesteckten Ziele zu erreichen, wie Vorstandschef Lars Brzoska der Börsen-Zeitung sagte. Für die Aktie des Wettbewerbers Kion ging es nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley um 4,2 Prozent nach oben. Morphosys machten einen Satz um 7,6 Prozent. Die Analysten von Oddo haben den schwer gebeutelten Biotechnikwert auf "Outperform" von "Neutral" erhöht.

