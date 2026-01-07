XETRA-SCHLUSS/DAX steigt auf Rekordhoch über 25.000 während Inflation sinkt

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte deutlicher nach oben. Der Jahresstart ist nach einem bereits guten Aktienjahr 2025 mehr als gelungen. Der DAX schaffte erstmals den Sprung über die Marke von 25.000 Punkten. Der Index schloss 0,9 Prozent höher bei 25.122 Punkten und damit auf Rekordhoch. Zu beachten ist momentan aber, dass die Aufwärtsbewegung bei vergleichsweise dünner Handelsvolumina stattfindet. Denn viele Marktteilnehmer sind noch in den Ferien. Spannend wird es kommende Woche, wenn die Umsätze anziehen. Dann kann es entweder zu sogenannten Anschlusskäufen kommen, oder das erreichte Niveau wird zu Gewinnmitnahmen genutzt.

Inflationsrate in der Eurozone sinkt auf dem EZB-Ziel

Zum Jahresende 2025 fiel die Inflation in der Eurozone auf 2,0 Prozent und erreichte damit das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rückgang geht der Commerzbank zufolge größtenteils auf gefallene Energiepreise zurück. Aber auch die Kernteuerungsrate ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel sei leicht auf 2,3 Prozent gesunken. Die Lohninflation in Ländern wie Frankreich und Italien habe bereits abgenommen. Daher könnte sich auch die Kernteuerungsrate im Euroraum als Ganzes in den kommenden Monaten in Richtung des EZB-Ziels von 2 Prozent absenken. In den kommenden Monaten dürfte sich der leichte Abwärtstrend fortsetzen. Die Marktstrategen der Commerzbank gehen nicht davon aus, dass diese Bewegungen die EZB zu neuen Zinsschritten bewegen werden.

Die Aktien von Thyssenkrupp stiegen um 6,8 Prozent. Grund waren Details zu den möglichen Schritten des geplanten Verkaufs der Stahlsparte an Jindal Steel, über die Reuters berichtete. Besonders positiv kommentiert wurde dabei, dass eine tragfähige Regelung für die Pensionslasten von 2,5 Milliarden Euro gefunden werden könnte.

Siemens (+3,5%) kündigte eine Erweiterung der Partnerschaft mit Nvidia an, was momentan auf Interesse von Investoren stößt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen.

Von der Berichtssaison gab es bereits erste Zahlen. Die vorläufigen Ergebnisse von Redcare Pharmacy (-6,4%) für das vierte Quartal 2025 lagen unter den Markterwartungen, was auf eine schwächere Leistung im Nicht-Rezept-Bereich zurückzuführen ist, merkte MWB an. Derweil hat Grenke das Leasing-Neugeschäft im abgelaufenen Jahr um 7,8 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro ausgebaut, die Aktie legte um 2 Prozent zu.

