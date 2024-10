XETRA-SCHLUSS/DAX steigt mit EZB-Zinssenkung auf Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Der augenfällig wichtigste Termin war die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), die wie erwartet den Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent senkte. Etwas "die Show" stahlen dem Termin die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten US-Daten, die auf ein weiter gesundes US-Wirtschaftswachstum hindeuten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet, der Philadelphia-Fed-Index sprang zudem an und die Erstanträge kamen vom Hoch in der Vorwoche zurück, was den Dollar beflügelte und den Euro auf ein Tagestief bei 1,0811 Dollar rutschen ließ. Zusammen war es der Cocktail, der Käufer an den Aktienmarkt lockte. Der DAX stieg im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch bei 19.672 Punkten, am Ende des Tages verblieb ein Plus von 0,8 Prozent auf 19.583 Punkte.

EZB senkt Leitzinsen - wie erwartet

Die EZB senkte wie erwartet die Leitzinsen. Auch die im Vorfeld mit Spannung erwartete Pressekonferenz lieferte kaum überraschendes. EZB-Präsidentin Christine Lagarde war allerdings nicht zu entlocken, wann die nächste Zinssenkung erfolgt. Vielmehr verwies sie auf das Mantra der Datenabhängigkeit und ließ sich damit alle Optionen offen.

Derweil gab es von Seiten der Berichtssaison positive Überraschungen. Für die Aktien der Merck KGaA ging es um 7,6 Prozent nach oben. Der Pharma- und Technologiekonzern äußerte sich zuversichtlich auf seinem Kapitalmarkttag. Positiv kamen hier Aussagen an, dass sich wieder Wachstum in einzelnen Bereichen zeige. Vor allem der Elektronik-Bereich profitiere immer stärker von der globalen Halbleiternachfrage.

Sartorius machten einen Satz um 16,5 Prozent. Berenberg attestierte dem Labor- und Pharmaausrüster ordentliche Drittquartalszahlen. Die Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2024 seien bekräftigt worden. Insgesamt scheine das dritte Quartal im Vergleich zur jüngeren Historie und angesichts der niedrigen Erwartungen solide ausgefallen zu sein. Dies gelte insbesondere, wenn man die schwächeren Ergebnisse einiger Konkurrenten berücksichtige. Da die Aktien stark leerverkauft worden seien, gingen die Analysten von Eindeckungen aus.

Global Fashion Group haussierten um 33,8 Prozent und machten damit einen Teil der Kursverluste des Jahres wieder wett. Der Online-Händler hatte am Vorabend seine negativen Prognosen deutlich zurückgefahren. Gelobt wurden vor allem die Sparmaßnahmen, die zu einer starken Margenverbesserung geführt haben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.583,39 +0,8% +16,93%

DAX-Future 19.708,00 +0,7% +12,36%

XDAX 19.586,17 +0,6% +16,81%

MDAX 27.124,82 +0,3% -0,05%

TecDAX 3.425,40 +1,0% +2,64%

SDAX 13.955,57 +0,3% -0,03%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,95 -14

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 24 16 0 2.692,4 49,0 52,8

MDAX 25 23 2 370,3 21,8 23,1

TecDAX 16 13 1 728,1 15,8 17,5

SDAX 36 28 6 96,1 6,0 7,6

