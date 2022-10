XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 13.000 Punkte - SAP "super"

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben - und das mit Schwung. Unterstützung kam dabei von den Anleihen, die ebenfalls deutlich an Terrain gut machten. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel deutlich um 17 Basispunkte auf 2,17 Prozent. Den Impuls lieferten Immobiliendaten aus den USA, die es wahrscheinlicher machen, dass die Fed den Zinserhöhungspfad nun gemächlicher angeht. Für den Dollar bedeutet dies Schwäche, der Euro steigt zum Greenback in Richtung Parität. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 13.053 Punkten. SAP gehörten nach guten Zahlen zu den Gewinner. Adidas beendet die Kooperation mit Kayne West, was mit Blick auf den Gewinn negativ an der Börse bewertet wird.

SAP überzeugt mit guten Zahlen

Um 6,5 Prozent nach oben ging es für SAP. Das Unternehmen hat mit guten Geschäftsdaten überzeugt, vor allem das Cloud-Geschäft lief gut. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic bekräftigte, dass es im vierten Quartal eine Trendwende hin zu Wachstum beim operativen Gewinn geben wird. Das starke Ertrags-Momentum in der Cloud mache ihn zuversichtlich, nominal eine Wachstumsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich oder darüber zu erreichen.

Für die Aktien von Covestro ging es dagegen um 3,7 Prozent nach unten. Dank schneller Preiserhöhungen konnten die Umsatzziele im Quartal erreicht werden, der Gewinn könnte künftig aber vom hohen Gaspreis gedrückt werden.

Adidas verloren 3,2 Prozent, das Unternehmen beendet die Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West. Der Rapper war zuletzt wegen angeblicher antisemitischer Kommentare in die Kritik geraten. Für Adidas hat das Ende der Kooperation konkrete wirtschaftliche Auswirkungen.

DAX-Index verliert wertvollstes Unternehmen

Das deutsche Traditionsunternehmen Linde (-3,4%) sagt dem DAX adieu. Für die Analysten der DZ Bank kommt das Delisting nicht überraschend. Die Auswirkungen seien für die Aktionäre vermutlich insgesamt positiv, daher werde eine Zustimmung auf der Hauptversammlung erwartet. Ein Blick auf die Umsätze in der Aktie zeigt, dass diese bereits in die USA abgewandert sind. Im Handel wird das Minus damit erklärt, dass viele Index-Tracker die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen müssten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.052,96 +0,9% -17,83%

DAX-Future 13.086,00 +0,9% -17,43%

XDAX 13.068,39 +1,1% -17,54%

MDAX 23.807,17 +2,4% -32,22%

TecDAX 2.857,33 +3,1% -27,11%

SDAX 11.186,17 +2,2% -31,85%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,35 +204

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 12 1 3.513,2 70,8 64,5

MDAX 41 7 0 473,5 32,8 31,9

TecDAX 29 1 0 818,6 23,2 22,0

SDAX 60 9 1 116,0 9,3 9,6

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 11:48 ET (15:48 GMT)