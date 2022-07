XETRA-SCHLUSS/DAX stramm auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende gegangen. Damit holte der Markt nicht nur die Vortagesverluste wieder auf, sondern auch den Löwenanteil der Wochenabschläge. Der DAX gewann 2,8 Prozent auf 12.865 Punkte. Der Sprung über die 12.800er-Marke sorgte am späten Nachmittag noch für Anschlusskäufe. Sie sei bis zum Verfalltermin am Mittag von Options-Positionen gebremst worden, die anschließend verfallen seien, hieß es. Beschwichtigende Worte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der die Erwartungen an eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte durch die US-Notenbank gedämpft hatte, sorgten für Entspannung - ebenso im Verlauf überwiegend positive Wirtschaftsdaten aus den USA.

Gesucht waren vor allem die am Vortag abverkauften Automobilwerte. Im DAX legten Porsche, Volkswagen und Continental um bis zu 5,6 Prozent zu. Eine überraschende Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal trieb die Lufthansa-Aktien um 6,9 Prozent nach oben. Die Auslastung der Maschinen falle sehr hoch aus und der Frachtbereich habe einen kräftigen Beitrag geleistet, hieß es. Dadurch sprang der freie Cashflow auf rund 2 Milliarden Euro nach nur 0,38 Milliarden im Vorjahr. Auch die Citi-Analysten lobten das Frachtgeschäft.

Die Geschäftszahlen von Drägerwerk (-1,9%) zum ersten Halbjahr verfehlten die bereits niedrige Erwartung zum EBIT. Die Bruttomarge litt unter einem veränderten Produktmix durch die rückläufige Nachfrage nach coronabezogenen Produkten sowie höheren Kosten. Die Aktie der Software AG verlor 0,3 Prozent - belastet von einer vorsichtigeren Wachstumsprognose für das Segment Digital Business. Allerdings hatte die Aktie seit Jahresbeginn bereits 25 Prozent an Wert verloren, damit dürfte ein Teil der schlechten Nachrichten eingepreist sein, hieß es am Markt.

Deutsche Beteiligungs AG reagierten nur kurz negativ auf eine gesenkte Jahresprognose, der Kurs erholte sich schnell und die Aktie schloss 4,7 Prozent fester. Händler sprachen von einer erwartbaren Warnung angesichts des Marktumfeldes.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.864,72 +2,8% -19,0%

DAX-Future 12.857,00 +2,8% -18,7%

XDAX 12.869,79 +2,1% -18,8%

MDAX 25.557,64 +2,2% -27,2%

TecDAX 2.937,56 +2,2% -25,1%

SDAX 11.998,78 +1,9% -26,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,98% +28

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 39 1 0 3.547,8 81,1 75,4

MDAX 45 4 1 573,5 43,6 37,1

TecDAX 24 5 1 673,7 23,4 24,5

SDAX 56 12 2 123,0 8,6 9,8

