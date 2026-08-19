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19.08.2026 17:49:40

XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - Pharmawerte gesucht

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch praktisch unverändert geschlossen, nachdem er sich im Handelsverlauf in sehr engen Grenzen bewegt hatte. Für den DAX ging es um 0,1 Prozent nach unten auf 26.091 Punkte. Für Kaufzurückhaltung sorgte, dass die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ausgelaufen ist und bislang keine weitere vereinbart wurde.

Daneben sorgte der jüngste starke Anstieg der Anleiherenditen für Vorsicht. Am Mittwoch ging es zunächst noch etwas weiter nach oben, ehe in der zweiten Tageshälfte eine leichte Entspannung einsetzte. Auslöser war die Ankündigung des US-Finanzministeriums, zukünftig mehr langlaufende US-Anleihen zurückzukaufen, offenbar mit der Absicht das Zinsniveau zu drücken. Das setzte aber dem Dollar kräftig zu und der Euro legte deutlich zu, was wiederum die Aktienkurse belastete.

Gut im Markt lagen Pharmawerte. Die Stimmung für den Sektor wurde gestützt durch die Nachricht, dass ein personalisierter Impfstoff von Moderna und Merck & Co das Wiederauftreten von Melanomen verringert. Die Moderna-Aktie mehr als verdoppelte sich daraufhin an der Wall Street. Der Kurs des deutschen Wettbewerbers Biontech schnellte im Windschatten im heimischen Xetra-Handel um fast 20 Prozent nach oben. Auch Aktien anderer Unternehmen aus dem Sektor, die nicht unmittelbar im Bereich mRNA-Impfstoffe arbeiten, legten zu. Im DAX kamen Qiagen auf ein Plus von 2,1 Prozent und Merck KGaA auf 1,2 Prozent. Im MDAX stiegen Sartorius um 2,3 Prozent

Chipaktien hatten es angesichts der zuletzt erhöhten Marktzinsen weiter schwer. Infineon fielen um 4,0 Prozent zurück, Aixtron um 3,1 oder Suss Microtec um 6,3 Prozent. Zum einen schlägt sich das höhere Zinsniveau ungünstig auf die Bewertungen nieder, zum anderen könnten die höheren Zinsen die massiven Investitionen in KI-Technologie bremsen.

Gemieden wurden Aktien der Versicherer - dies aber europaweit. Zum einenm wurde auf Beöastungen der Versicherer durch die Hitzewelle verwiesen. Marktbeobachter verwiesen aber auch auf den jüngsten fortgesetzten Rückgang der Anleihekurse. Dies habe Sorgen vor Bewertungsverlusten der Anleihen in den Anlageportfolios der Versicherer geschürt. Im DAX verloren Allianz 0,9, Hannover Rück 2,2 und Munich Re 1,7 Prozent, im MDAX Talanx 2,0 Prozent.

Bei Heidelberger Druck sorgten Geschäftszahlen für Bewegung. Umsatz und Gewinn gingen im ersten Geschäftsquartal zwar zurück, Analysten hoben aber den guten Auftragseingang hervor. Die Aktie legte um 2,6 Prozent zu.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.091 -0,1 6,7

DAX-Future 26.164 -0,1 6,2

XDAX 26.103 -0,3 6,2

MDAX 31.822 -0,1 4,0

TecDAX 4.059 +0,2 12,2

SDAX 18.534 +0,6 7,8

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 123,79 -2,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh 43,20 -0,92% Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
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Hannover Rück 248,40 -1,04% Hannover Rück
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