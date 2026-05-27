XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - Schaeffler greift nach den Sternen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der DAX beendete den Handel bei 25.178 Punkten nach einem Schluss von 25.185 Punkten am Vortag. Im Tageshoch stand der Index bei 25.395 Punkten und damit in Reichweite des Allzeithochs bei 25.508 Punkten. Mit dem Einsetzen von Gewinnmitnahmen kam der DAX allerdings wieder zurück. Dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland gesenkt hat, belastete nicht, zumal sie wegen des Krieges in Nahost erwartbar war.

Gute Nachrichten kamen aus China. Dort haben die Industriegewinne im April einen rund dreijährigen Abwärtstrend beendet. Höhere Gewinne der chinesischen Unternehmen könnten deren Investitionstätigkeit steigern und damit global für Nachfrage sorgen. Das sorgte für gute Stimmung bei Luxusgüteraktien in Europa und Lifestyle-Ausstattern: Adidas gewannen 5,4 Prozent und Puma 6,2 Prozent.

Autowerte stiegen nach gut ausgefallenen Absatzzahlen für Europa. BMW konnte die Zulassungen um 2,4 Prozent, VW um 3,5 Prozent und Mercedes-Benz um 7 Prozent steigern. Mercedes-Benz verteuerten sich um 3,1 Prozent, VW um 2,5 und BMW um 2,3 Prozent. Continental gewannen 4 Prozent.

Die Ankündigung in das Raumfahrtgeschäft einzusteigen, trieb die Schaeffler-Aktie an. Der Automobilzulieferer und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur. Die Zusammenarbeit ziele darauf ab, einen neuen europäischen Standard für die Raumfahrtindustrie zu etablieren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Entwicklung von Subsystemen für Satelliten und Satellitenplattformen liege. Die Automobilindustrie ist gerade dabei, sich selbst neu zu erfinden. Das Schaeffler-Papier haussierte mit Aufschlägen von 10 Prozent.

Siltronic verloren 4 Prozent. Hintergrund war eine Aktienplatzierung durch den Hauptaktionär Wacker Chemie. Händler sprachen angesichts der Technologierally von einem idealen Zeitpunkt. Wacker Chemie gaben um 2,1 Prozent nach. Technologieaktien und Titel aus dem KI-Umfeld wurden am Berichtstag gemieden; Infineon verloren 1,1 Prozent oder Siemens Energy 3,8 Prozent.

Verbio gaben um 1,8 Prozent nach, und das trotz einer erneuten Anhebung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen stellt nun für 2025/26 eine EBITDA von 160 bis 180 Millionen Euro in Aussicht nach bislang 100 bis 140 Millionen. Die Anhebung der EBITDA-Prognose resultiere aus der positiven Geschäftsentwicklung, maßgeblich unterstützt durch ein attraktives Ethanol-Marktumfeld mit starken Margen. Das Verbio-Papier lag vor der Nachricht allerdings deutlich niedriger. Es litt wie andere Aktien aus dem Erneuerbare Energien -Universum unter einem weiter fallenden Ölpreis.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.178 -0,0 3,0

DAX-Future 25.206 -0,3 2,3

XDAX 25.161 -0,1 2,4

MDAX 33.009 +1,0 7,8

TecDAX 4.068 +0,1 12,3

SDAX 18.929 +0,5 10,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,92 -7,0

*gerundet

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May 27, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)