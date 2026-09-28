Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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28.09.2026 17:50:40
XETRA-SCHLUSS/DAX trotzt steigendem Ölpreis und hohen Renditen
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn praktisch unverändert geschlossen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 25.374 Punkte. Und das trotz eines kräftigen Anstiegs des Ölpreises und weiter anziehender Renditen. Für Brent ging es um 3,1 Prozent nach oben auf 107,55 Dollar das Fass, die vielbeachtete Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen legte um 8 Basispunkte auf 5,26 Prozent zu. US-Präsident Donald Trump hatte einen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt, zugleich aber neue Verhandlungen in Aussicht gestellt.
Im Handel war von einer bemerkenswerten Widerstandskraft der Börsen die Rede. Das hohe Renditeniveau sei nicht nur Ausdruck der Sorge der Anleger vor überschuldeten Staaten und hoher Inflation, sondern auch eines wachsenden Konjunkturoptimismus. Nur so seien die hohen Aktienkursniveaus erklärbar. Nach Einschätzung von IG werden die kommenden Tage zum Belastungstest für das fragile Gleichgewicht zwischen Konjunkturhoffnung und Inflationssorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Preisdaten aus Europa sowie der US-Arbeitsmarktbericht.
Im Blick standen zu Wochenbeginn Aktien von Medizintechnikherstellern. Möglicherweise profitierte der Sektor von einem erhöhten Anlegerinteresse anlässlich der zwischen dem 26. und dem 28. September stattfindenden Astro-Krebskonferenz in Boston. Auf dieser präsentieren zahlreiche Forscher und Unternehmen. JP Morgan wies darauf hin, dass auf dieser Siemens Healthineers ihre neue Strahlentherapie-Plattform auf den Markt bringen wird. Siemens Healthineers gewannen 2,3 Prozent. In dem Umfeld ging es auch für Sartorius 0,2 Prozent nach oben. Merck KGaA stellten den Tagesgewinner im DAX mit plus 2,6 Prozent.
Südzucker hat das Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 deutlich gesteigert. Wegen der guten Entwicklung im zweiten Quartal konkretisierte Südzucker die Prognosen für das vom 1. März 2026 bis 28. Februar 2027 reichende Geschäftsjahr 2026/27. Der Konzernumsatz wird nun in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro gesehen und das operative Konzern-EBITDA zwischen 540 bis 680 (bisher: 480 bis 680) Millionen Euro. Südzucker gewannen 3,1 Prozent.
Um 12,7 Prozent nach oben schossen Redcare nach Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr. Für 2026 wird für das Rx-Geschäft (verschreibungspflichtige Arzneimittel) in Deutschland nun ein Umsatz von 730 bis 760 Millionen Euro erwartet, gegenüber der bisherigen Prognose von 680 bis 720 Millionen Euro.
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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.374 -0,1 3,7
DAX-Future 25.583 -0,6 3,6
XDAX 25.409 -0,6 3,4
MDAX 30.896 -0,4 1,1
TecDAX 3.969 -0,2 9,7
SDAX 18.249 +0,7 6,3
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 119,25 -24,0
*gerundet
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)
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Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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|Siemens Healthineers Outperform
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|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|39,02
|3,42%
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