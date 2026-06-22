XETRA-SCHLUSS/DAX über 25.000 Punkten - Infineon steigen kräftig

DOW JONES--Mit Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt am Montag den Handel beendet. Der DAX konnte zwischenzeitliche leichte Verluste wieder aufholen und schloss über der Marke von 25.000 Punkten. Der deutsche Leitindex erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 25.140 Prozent. Auch ein holpriger Start der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat die Hoffnung der Anleger auf Frieden im Nahen Osten und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus nicht getrübt. Stützend wirkte in diesem Zusammenhang auch der deutliche Rückgang der Ölpreise - der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel unter die Marke von 78 Dollar.

Abseits der Iran-Thematik war die Nachrichtenlage dünn. Zu den Tagesfavoriten gehörten erneut Halbleiteraktien. Sie wurden angeführt von Infineon mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 85,94 Euro. Die Bernstein-Analysten haben das Kursziel hier auf 102 von 74 Euro angehoben. Infineon sei ein Hauptprofiteur von Leistungshalbleitern, hieß es von den Analysten zur Begründung. Unter den Verlierern fanden sich erneut Aktien von Softwareunternehmen mit den andauernden Sorgen über negative Auswirkungen von KI-Anwendungen auf das Software-Geschäft. SAP verbilligten sich um 1,4 Prozent und Scout24 um 3,0 Prozent.

Nordex hat eine erste Tranche größerer US-Aufträge erhalten. Obwohl die Namen der drei Kunden nicht genannt wurden, werteten die Jefferies-Analysten die Aufträge als ein positives Signal für den Markteintritt des Windenergieanlagen-Herstellers in den USA. Die Aktie verteuerte sich um 2,4 Prozent.

OHB gaben um 1,5 Prozent nach auf 399,50 Euro. Das Raumfahrtunternehmen bietet im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung neue Aktien zum Stückpreis von 300 Euro an. Der Bruttoerlös könnte sich damit auf bis zu 510,7 Millionen Euro belaufen. OHB hatte vor einer Woche angekündigt, über eine Kapitalerhöhung rund 500 Millionen Euro für den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten einzusammeln. Zudem bietet der Investor KKR bis zu knapp 1,23 Millionen bestehende Aktien an.

Die am Berichtstag wirksam gewordenen Änderungen in den Indizes bewegten die Kurse der betreffenden Aktien, auch wenn etwaige Anpassungen meist schon zuvor vorgenommen wurden. Erstmals wurden Hochtief als DAX-Aktie gehandelt, wofür im Gegenzug Porsche Automobil Holding im MDAX wiederzufinden sind. Auch in der zweiten und dritten Reihe, dem MDAX und dem SDAX, wurden diverse Änderungen umgesetzt. Hochtief stiegen um 3,1 Prozent, Porsche Holding gaben dagegen um 1,1 Prozent nach.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.140 +0,6 2,7

DAX-Future 25.323 +1,2 2,1

XDAX 25.148 +0,6 2,3

MDAX 32.574 -0,2 6,4

TecDAX 3.971 +0,4 9,7

SDAX 18.395 -0,6 7,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,41 +32,0

*gerundet

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June 22, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)